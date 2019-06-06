Общество

17 минут назад

Самые опытные и активные липчане обсудили образ идеального парка

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Самые опытные и активные липчане обсудили образ идеального парка

В рамках открытого диалога с жителями на тему благоустройства Нижнего парка состоялась первая  фокус-группа с горожанами старшего поколения.   

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, участники фокус-группы высказали целый ряд интересных и ценных идей, касающихся не только Нижнего парка, но и города в целом. Например, липчане считают, что при благоустройстве нужно максимально использовать уникальные ландшафтные объекты  в центре Липецка, такие  как  большая зеленая зона Нижнего парка, река Воронеж и Каменный Лог. Их рациональное благоустройство с учетом интересов всех возрастных групп населения может действительно преобразить город.    

Также были высказаны пожелания о создании небольших зеленых зон в каждом микрорайоне города, доступных для ежедневных прогулок и отдыха. Что касается идеального образа Нижнего парка, мнения участников фокус-группы не всегда совпадали. Одни предлагали создать зоны досуга для всех возрастов, другие высказывались за нейтральное природное  пространство. Однако, ключевой проблемой старейшего городского парка, расположенного в низине, в непосредственной близости от реки, названо отсутствие канализационной системы.  Весьма ценными были и воспоминания липчан о том, что было в парке полвека назад. Планетарий, летний театр, танцплощадка – воссозданные с применением новых технологий, они вновь могут стать актуальными точками притяжения для липчан и гостей города.    

- Работа в фокус-группах позволит скорректировать и дополнить существующую концепцию реновации Нижнего парка важными для горожан идеями и деталями.  Мнение  старшего поколения  - самое ценное и интересное, мы в этом сегодня еще раз убедились.  Люди, обладающие уникальным опытом и экспертными знаниями,  должны быть услышаны. Кроме того, участники «старшей» фокус-группы настолько ответственны, что больше беспокоятся об интересах детей и молодежи, чем о своих, - подвела итог первой дискуссии Талли Кельми, руководитель агентства Амперсанд.  

Участниками еще одной фокус-группы стали представители профильных департаментов администрации, депутатского корпуса, архитектурного сообщества,  строительных организаций.  Они обсудили правовые и технические возможности реализации концепции и также внесли ряд существенных замечаний и предложений. В первый день самой креативной фокус-группой ожидаемо оказались школьники 14-17 лет. Их смелые  мечты выгодно дополнили взрослые проекты. Завтра будут организованы еще три фокус-группы - для молодых мам, студентов и работников предприятий города в возрасте 30-45 лет. 

Напомним, что в процессе работы над проектом реконструкции Нижнего парка администрацией города по поручению и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной был сформирован запрос на проведение исследования с целью определить ожидания и потребности горожан  в отношении  проекта благоустройства Нижнего парка и городской среды в целом. Принимая участие в фокус-группах,  липчане смогут обсудить  идеальный образ парка и города,  рассказать о том, как должна быть организована городская среда, каких видов культурного досуга в Липецке не хватает.
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