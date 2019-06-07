Общество

54 минуты назад

Подарки за вторсырье.

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#ЭкоПром-Липецк
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Подарки за вторсырье.

9 июня с 11.00 до 14.00 на Набережной пройдет сбор пластика и батареек. Самым активным регоператор «ЭкоПром-Липецк» подготовил интересные призы.

Пятерка участников, которые сдадут больше всего ПЭТ бутылок, получат удобную и функциональную спортивную бутылку. Ещё пятеро взамен использованных батареек и аккумуляторов заберут универсальные портативные зарядные устройства Power bank.

Отметим, что во время проведения I этапа Чемпионата России по пляжному волейболу и Фестиваля спорта «ЭкоПром-Липецк» будет обеспечивать сбор пластика. С 6-го по 9-е июня на Набережной будут выставлены контейнеры для раздельного сбора.

Где и когда?

Набережная реки Воронеж.

9 июня с 11.00 до 14.00 на фестивале спорта в центральной части Набережной необходимо найти локацию регионального оператора «ЭкоПром-Липецк» .

Как получить приз?

Для участия в акции необходимо принести использованные батарейки или аккумуляторы, ПЭТ-бутылки или флаконы с маркировкой 1 или аббревиатурой PETE или PET. Команда «ЭкоПром-Липецк» зафиксирует количество вторсырья. В 14.00 определят победителей.

АО «ЭкоПром-Липецк». Без возрастных ограничений.

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398
#ЭкоПром-Липецк
1

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