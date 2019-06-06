Погода в Липецке

26 минут назад

В Липецкой области сухо и до +32

157
#жара
В Липецкой области сухо и до +32

В ближайшие трое суток влияние на погоду в Липецкой области продолжит оказывать обширный антициклон. 7 июня будет без осадков, однако в последующие двое суток на погоду начнут оказывать отдаленное влияние фронты циклонов с юга и со Скандинавии — местами они могут принести небольшие кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем - от 27 до 32 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем - от 28 до 30 градусов тепла.

День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 2 градуса тепла.

157
#жара

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