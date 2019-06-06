Начались работы по расширению проезжей части проспекта Победы

На проспекте Победы завершается подготовка к расширению проезжей части. Об этом говорили сегодня на очередном заседании рабочей группы, которое провел заместитель главы администрации Липецка Константин Власов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на ремонтируемом участке проспекта закончен демонтаж бордюрных камней, световых опор, остановочных павильонов, проводов. Из 15 нестационарных объектов торговли, мешающих проведению работ, демонтированы 13 (три - принудительно, десять - добровольно), два - находятся в процессе демонтажа.



Представители подрядной организации приступили к расчистке территории от зеленых насаждений.Из 300 деревьев, снос которых изначально предусмотрен проектом, в результате корректировок удалось сохранить около 130. Еще 46 молодых лип пересадят. Также началась подготовка лотка для расширения проезжей части.



В числе прочего рабочая группа обсуждала синхронизация работ дорожников и организаций, отвечающих за инженерные сети. Специалисты проинспектировали состояние всех смотровых колодцев на территории объекта реконструкции. Среди них не было выявлено ни одного, находящегося в аварийном состоянии. Вместе с тем, если ремонт основания люков потребуется после снятия асфальта, ресурсоснабжающие организации готовы провести его в оперативном режиме.



Принимая во внимание протяженность участка реконструкции, для граждан организовано два перехода. Первый – через улицу 2-ая Индустриальная – позволяет перейти от остановки общественного транспорта к автовокзалу. Второй – в районе автостанции – пересечь сам проспект. По словам исполняющего обязанности председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, в ближайшее время будут организованы еще несколько пешеходных дорожек. Вместе с тем, представитель фирмы-подрядчика ООО ТК «Руслан-1» Егор Сизинцев выразил обеспокоенность тем, что, несмотря на ограждения и запрещающие знаки, граждане продолжают использовать участок, где производятся работы, для проезда на велосипедах, мопедах и мотоциклах. Константин Власов отметил, что этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки с привлечением сотрудников управления ГИБДД.



Наряду с обсуждением основного объема работ, темами следующего заседания рабочей группы станут организация переноса инженерных сетей на участке от площади Кольцевая до площади Победы, а также изменение схемы въезда и выезда автобусов на территорию автовокзала.



Участок от пл. Танкистов до пл. Кольцевая (1,5 км) стал одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы здесь стартовали 13 мая. В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей проезжую часть проспекта расширят до трех полос движения в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи м2 тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тыс. м2 разметки.



