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14 минут назад

Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей

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Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.

Конкурс Activities in Extended Videos Prize Challenge (ActEV-PC) состоялся 4 июня в США. В этом году нейросетевым алгоритмам нужно было за доли секунды определить, что происходит в кадре, и отправить оповещение о нужном событии.  

Как пишут «Известия», российская разработка обошла 37 конкурентов, представленных командами различных университетов Китая, США и Австралии.  

Обученная отечественными специалистами нейросеть безошибочно умеет выделять из потока видео, предъявленные ей прежде.   

Это позволяет не только автоматизировать поиск неправильно припаркованных автомобилей, оставленных предметов, а также курящих в неположенных местах граждан, но и оперативно оповещать об этих действиях правоохранителей. 
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