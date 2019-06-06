14 минут назад
Российский алгоритм занял второе место на мировом конкурсе нейросетей
Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео.
Как пишут «Известия», российская разработка обошла 37 конкурентов, представленных командами различных университетов Китая, США и Австралии.
Обученная отечественными специалистами нейросеть безошибочно умеет выделять из потока видео, предъявленные ей прежде.
Это позволяет не только автоматизировать поиск неправильно припаркованных автомобилей, оставленных предметов, а также курящих в неположенных местах граждан, но и оперативно оповещать об этих действиях правоохранителей.