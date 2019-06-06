Общество

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Чиновник попросил взятку в 450 000 рублей за контракт на обновление кинозала в Добринке

6 1245
#взятка
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Чиновник попросил взятку в 450 000 рублей за контракт на обновление кинозала в Добринке

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника отдела культуры администрации района по факту получения взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в 2016 году на расчетный счет МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» поступили денежные средства в размере 4 997 000 рублей для переоборудования кинозала в поселке Добринка.

По версии следствия, используя в корыстных целях свое служебное положение, обвиняемый предложил одной из московских фирм содействие в заключении договора на поставку и монтаж кинооборудования в обмен на взятку в 450 тысяч рублей.

Впоследствии через доверенное лицо он организовал обналичивание денежных средств, которые обратил в свою пользу.

В ходе расследования уголовного дела чиновнику был инкриминирован еще ряд составов, сопряженных с совершением действий, явно выходящих за пределы его полномочий. 

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленных обвинений, прокурор направил уголовное для в суд.
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#взятка
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Комментарии (6)

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Лена

11 минут назад
Прокурор в Добринке правильный. Он восстановил незаконно уволеннную беременную начальницу земельных отношений. За несколько месяцев до декретного, уволили. Спешили, да людей насмешили
ответить

нквд

15 минут назад
Откупится . по ходу это не первая взятка . сейчас в Рашке не престижно воровать миллионами . надо миллиардами и валить за кордон . всю страну распродают
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Он

37 минут назад
Посадить с конфискацией
ответить

Действительно

42 минуты назад
Я, в колхозе
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Я

51 минуту назад
5 лимонов на кинозал , вы о чем ?
ответить

123

53 минуты назад
он же их не взял, а просто обратил.....
ответить

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