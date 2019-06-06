сегодня, 15:02
Чиновник попросил взятку в 450 000 рублей за контракт на обновление кинозала в Добринке
Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника отдела культуры администрации района по факту получения взятки в крупном размере.
По версии следствия, используя в корыстных целях свое служебное положение, обвиняемый предложил одной из московских фирм содействие в заключении договора на поставку и монтаж кинооборудования в обмен на взятку в 450 тысяч рублей.
Впоследствии через доверенное лицо он организовал обналичивание денежных средств, которые обратил в свою пользу.
В ходе расследования уголовного дела чиновнику был инкриминирован еще ряд составов, сопряженных с совершением действий, явно выходящих за пределы его полномочий.
Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленных обвинений, прокурор направил уголовное для в суд.
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