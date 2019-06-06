Чиновник попросил взятку в 450 000 рублей за контракт на обновление кинозала в Добринке

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника отдела культуры администрации района по факту получения взятки в крупном размере.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в 2016 году на расчетный счет МАУК «Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга» поступили денежные средства в размере 4 997 000 рублей для переоборудования кинозала в поселке Добринка.



По версии следствия, используя в корыстных целях свое служебное положение, обвиняемый предложил одной из московских фирм содействие в заключении договора на поставку и монтаж кинооборудования в обмен на взятку в 450 тысяч рублей.



Впоследствии через доверенное лицо он организовал обналичивание денежных средств, которые обратил в свою пользу.



В ходе расследования уголовного дела чиновнику был инкриминирован еще ряд составов, сопряженных с совершением действий, явно выходящих за пределы его полномочий.



Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленных обвинений, прокурор направил уголовное для в суд.

