Общество

58 минут назад

Уголовное дело, возбужденное в отношении распространителя детской порнографии, направлено в суд

309
#порнография
Уголовное дело, возбужденное в отношении распространителя детской порнографии, направлено в суд

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летнего неработающего жителя Чаплыгина, обвиняемого в распространении детской порнографии.

По версии следствия,  обвиняемый создал виртуальное облачное хранилище доступных для просмотра и копирования материалов порнографического характера.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции «вышли» на подозреваемого, возбудив в отношении него уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело на рассмотрение в суд.

Санкция ч. 2 ст.242.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

309
#порнография

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