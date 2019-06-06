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сегодня, 12:00

Ремонтные работы на улице Советская изменят схему движения пассажирского транспорта

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#дорожные работы #транспорт
Ремонтные работы на улице Советская изменят схему движения пассажирского транспорта
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с производством АО «ЛГЭК» аварийно-восстановительных работ на улице Советская, 77 завтра с 20:00 и до окончания работ движение автобусов по муниципальным маршрутам №№ 2, 6, 12, 26, 27, 30, 36, 302, 308К, 315, 352 вниз по ул. Советской будет осуществляться по временной схеме «… - пл. Победы – ул. Первомайская – ул. Пушкина – ул. Советская – далее по маршрутам», в обратном направлении без изменений. 

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. 

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, для движения личного транспорта здесь будет открыта одна полоса. Водителей призывают быть внимательнее при проезде данного участка.  
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#дорожные работы #транспорт

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