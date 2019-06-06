НЛМК и администрация области подписали меморандум по проекту электростанции на вторичных ресурсах

Выбросы оксида углерода НЛМК (СО) снизятся на 3 тыс. тонн в год, парниковых газов (СО2) на 650 тыс. тонн в год .

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, и администрация Липецкой области подписали меморандум о намерениях по проекту строительства на Новолипецком металлургическом комбинате электростанции для утилизации попутных газов, которые образуются в металлургическом производстве. Проект позволит сократить выбросы оксида углерода (СО) на 3 тыс. тонн в год, парниковых газов (СО2) – на 650 тыс. тонн.



Как сообщает пресс-служба НЛМК, мощность электростанции составит 300 МВт. Топливом для выработки электроэнергии и тепла станут вторичные газы, которые образуются при выплавке чугуна и стали.



Инвестиции Группы НЛМК в проект составят 35 млрд рублей. Администрация Липецкой области, со своей стороны, предоставит льготу по налогу на имущество по проекту.



Меморандум о намерениях подписали президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.



«Подписание меморандума – подтверждение долгосрочных намерений Группы НЛМК развивать производство и, одновременно, улучшать его экологические характеристики через внедрение наилучших доступных технологий. Новая электростанция позволит повысить уровень обеспеченности Новолипецкого комбината собственной электроэнергией с 60% до 95%, при этом воздействие на окружающую среду снизится. Для производства энергии и тепла будет использован попутный газ сталеплавильного производства, что является уникальным для российской металлургии», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

