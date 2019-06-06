Прокуратура направила материалы проверки строительства в переулке Яблочина в следственные органы

В действиях чиновников «Росреестра» усмотрели злоупотребление служебными полномочиями и халатность.

По поручению областной прокуратуры прокуратура Октябрьского района Липецка провела проверку соблюдения законности при организации и проведении строительных работ в переулке Яблочкина. Напомним, что против строительства в переулке двух 25-этажных домов протестуют многие жители этого района.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по результатам проверки в адрес застройщика, ООО СЗ «Строймастер», внесено представление.



После внесения акта прокурорского реагирования застройщиком были выполнены необходимые работы по укреплению котлована, организован предусмотренный проектом выезд на переулке Яблочкина и др.



Кроме того, прокурор объявил предостережение руководителю ООО СЗ «Строймастер» о недопустимости нарушений закона при проведении строительных работ, а также необходимости их приостановки.



В настоящее время требование прокурора исполнено: строительные работы приостановлены.



В связи с нарушениями при выдаче застройщику разрешения на строительство внесено представление в адрес и.о. главы г. Липецка.



Одновременно с этим и.о. главы администрации города проинформирована о необходимости внесения изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты в части ужесточения требований к градостроительному проектированию, в т.ч. в части размещения высотных объектов в зонах малоэтажной застройки.



Четвертого июня прокуратура области в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила в следственные органы материалы проверки с постановкой вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями») и ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении сотрудников ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области, использовавших свои полномочия вопреки интересам службы.





