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В квартире югорского вице-мэра нашли бордель
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Так, в ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда вела деятельность по организации сети борделей с проститутками. Для этого она пригласила в город своих знакомых из разных регионов России.
«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все „жрицы любви“ были установлены, а их сутенерша — задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“, и 31 мая 2019 гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей.
Вскоре в деле появился еще один фигурант, на данный момент в качестве свидетеля, им стал вице-мэр города Виктор Манухин — куратор правовых вопросов, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными, надзорными органами, которому и принадлежала злополучная квартира. В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», — рассказал источник.
В настоящий момент Манухин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Так, в ноябре 2018 года в поле зрения полиции попала одна из квартир в Нягани, где уроженка Калининграда вела деятельность по организации сети борделей с проститутками. Для этого она пригласила в город своих знакомых из разных регионов России.
«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все „жрицы любви“ были установлены, а их сутенерша — задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ „Организация занятия проституцией“, и 31 мая 2019 гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тысяч рублей.
Вскоре в деле появился еще один фигурант, на данный момент в качестве свидетеля, им стал вице-мэр города Виктор Манухин — куратор правовых вопросов, отвечающий за взаимодействие с правоохранительными, надзорными органами, которому и принадлежала злополучная квартира. В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», — рассказал источник.
В настоящий момент Манухин написал заявление об увольнении по собственному желанию.