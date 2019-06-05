сегодня, 17:40
Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу
В Липецке на улице 9 мая извлеки из промоины автомобиль «Опель».
Напомним, что сегодня на улице 9 Мая в районе дома №2 во время гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл порыв трубы. Это привело к размытию грунта под дорогой и появлению провалов, в один из которых попал автомобиль "Опель Корса".
Коммунальная авария изменила маршрут движения транспорта, в том числе общественного, а также внесла коррективы в движение трамваев.
Кухаркина
Стропаль
Галина
ведущий шоу
Егор
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Липчанин
Гарсон
Опель
Дед