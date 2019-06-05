Происшествия

сегодня, 17:40

Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу

10 2437
#коммунальная авария
2
Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу

В Липецке на улице 9 мая извлеки из промоины автомобиль «Опель».

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Машину из ямы доставили с помощью крана. Операция по спасению "Опеля" стала съемочной площадкой для десятков жителей Левобережья.

Напомним, что сегодня на улице 9 Мая в районе дома №2 во время гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл порыв трубы. Это привело к размытию грунта под дорогой и появлению провалов, в один из которых попал автомобиль "Опель Корса".

Коммунальная авария изменила маршрут движения транспорта, в том числе общественного, а также внесла коррективы в движение трамваев.


10 2437
#коммунальная авария
2

Комментарии (10)

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Кухаркина

4 минуты назад
Это я приказала и всех спасла! Меня скорее во ВРИО, а его в Мюнхен! Я все уже придумала!
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Стропаль

4 минуты назад
Застропили хорошо
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Галина

19 минут назад
Липчанин, Главное отвлечь липчан от насущных проблем города и области!!! Будем бегать в Быхановом суду с утра, днем на столах валяться и делать вид, что работаем, а вечером - Нижний парк... танцульки... так один срок "отмотаем" а там и Москва не за горами...
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ведущий шоу

37 минут назад
пацан все конкретно прокомментировал
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Егор

38 минут назад
Вот он, путинский прорыв во всей красе! Или рывок, тут уж не разберёшь.
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@

38 минут назад
Да уж великая россия бл***
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Липчанин

39 минут назад
Сегодня парки в центре внимания!
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Гарсон

43 минуты назад
Все равно кухаркину в мэры!
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Опель

47 минут назад
Где можно узнать изменение транспорта, особенно трамвая?
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Дед

51 минуту назад
Слава Богу, что не люди...
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