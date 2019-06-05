Спасение автомобиля из провала превратилось в шоу

В Липецке на улице 9 мая извлеки из промоины автомобиль «Опель».

Машину из ямы доставили с помощью крана. Операция по спасению "Опеля" стала съемочной площадкой для десятков жителей Левобережья.

Напомним, что сегодня на улице 9 Мая в районе дома №2 во время гидравлических испытаний тепловых сетей произошёл порыв трубы. Это привело к размытию грунта под дорогой и появлению провалов, в один из которых попал автомобиль "Опель Корса".

Коммунальная авария изменила маршрут движения транспорта, в том числе общественного, а также внесла коррективы в движение трамваев.



