Из-за коммунальной аварии на левом берегу изменятся маршруты автобусов

Департамент транспорта информирует: в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в левобережной части города с 15.00 пятого июня и до окончания ремонтных работ движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться в объезд ремонтируемого участка по следующим схемам:

№№ 7, 20 – в прямом направлении по утвержденной схеме, в обратном направлении по схеме «Новое заводоуправление – пр. Мира – пл. Мира – пр. Мира – ул. Парковая – ул. Крупской – ул. Марины Расковой – ул. 9 Мая – далее по маршрутам»;

№№ 8, 40А, 308, 308К, 306, 317 – в прямом направлении по схеме «… - пр. Мира - ул. Парковая – ул. Крупской – ул. Марины Расковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;

№№ 17, 22, 26, 27, 28, 30, 33, 321, 322, 325, 332, 353 – в прямом направлении по схеме «пр. Мира – ул. Парковая – ул. Крупской – ул. Марины Расковой – ул. 9 Мая – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - ул. 9 Мая – ул. Марины Расковой – пр. Мира – далее по маршрутам».

Вместе с тем на период проведения ремонтных работ будет приостановлено обслуживание трамвайного маршрута № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000». Перевозка пассажиров на участке улично-дорожной сети «Стан 2000 – пл. Металлургов» будет организована 2 ед. автобусов по установленному тарифу.

После завершения ремонтных работ движение транспорта общего пользования будет восстановлено.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.