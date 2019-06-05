Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»

ДТП произошло на дамбе у Матырского водохранилища.

Сегодня под Липецком на дамбе у Матырского водохранилища произошло столкновение мотоцикла и «КамАЗа».



По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. На месте работают сотрудники ДПС.



Устанавливаются все обстоятельства происшествия.



