Происшествия

сегодня, 17:25

Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»

3 646
#Авария #ДТП
2
Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»

ДТП произошло на дамбе у Матырского водохранилища.

Сегодня под Липецком на дамбе у Матырского водохранилища произошло столкновение мотоцикла и «КамАЗа».

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. На месте работают сотрудники ДПС.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

3 646
#Авария #ДТП
2

Комментарии (3)

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ЗНАЮЩИЙ

8 минут назад
Не камаз, а исузи.
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Умер максим

29 минут назад
Да и ... с ним.
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ардаш

53 минуты назад
КамАЗ смертелен для многих участников дорожного движения...
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