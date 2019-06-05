Происшествия
сегодня, 17:25
Под Липецком мотоцикл столкнулся с «КамАЗом»
ДТП произошло на дамбе у Матырского водохранилища.
Сегодня под Липецком на дамбе у Матырского водохранилища произошло столкновение мотоцикла и «КамАЗа».
По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. На месте работают сотрудники ДПС.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель мотоцикла. На месте работают сотрудники ДПС.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Умер максим
ардаш