Подозреваемый в краже денег с чужой карты попал на записи камер наблюдения

Полицейские просят помощи в его розыске.

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Сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Липецку разыскивается молодой человек, который подозревается в краже.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, 28 мая парень используя утерянную банковскую карту, оплатил ей свои покупки на сумму в 4500 рублей. При этом, юноша попал на записи камер наблюдения.



Приметы подозреваемого: на вид 18 – 19 лет, рост 160-165 см., одет в светлую футболку с рисунком, джинсы синего цвета.



Всех обладающих информацией о подозреваемом просят связаться с полицией по телефонам: 35-89-08, 35-89-44 или 02. Анонимность гарантируется.