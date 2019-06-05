Происшествия

сегодня, 17:13

Подозреваемый в краже денег с чужой карты попал на записи камер наблюдения

6 828
#кража
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Подозреваемый в краже денег с чужой карты попал на записи камер наблюдения

Полицейские просят помощи в его розыске.

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Сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Липецку разыскивается молодой человек, который подозревается в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, 28 мая парень используя утерянную банковскую карту, оплатил ей свои покупки на сумму в 4500 рублей. При этом, юноша попал на записи камер наблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 18 – 19 лет, рост 160-165 см., одет в светлую футболку с рисунком, джинсы синего цвета.

Всех обладающих информацией о подозреваемом просят связаться с полицией по телефонам: 35-89-08, 35-89-44 или 02. Анонимность гарантируется.
6 828
#кража
1

Комментарии (6)

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Мещанин

54 минуты назад
Интересно в рамках какой уголовной статьи завели дело,сейчас чуваку хорошего адвоката и иск на "город48"за видео с его изображениям.
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Ивон Ветров

59 минут назад
кокс, ты чо в очи долбишься, нах там пин-код...
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Томми

сегодня, 17:47
И теперь этот дрищ схлопочет уголовную статью, чем он думал ?
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мимо ходом

сегодня, 17:43
Работать на мусоров - лучше сразу застрелиться.
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Андрей Юмашев

сегодня, 17:42
Ванильный мальчик хорошо берет в рот))))
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кокс

сегодня, 17:38
юноша конечно сделал не очень хорошо но на сколько законно его лицо на всеобщее обозрение выставлять не ужели это прям уж мега преступление которые заслуживает что бы видио с его лицом пустили на всеобщее обозрение 4500 смех а не деньги...для этого всего лишь было достаточно заказать карту с пин кодом ( как мы видим) на видео данная карта без контактная...нас государство на троллионы обмануло а тут за 4500 паника.
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