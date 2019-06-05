В России

6 минут назад

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

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#лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Все они рецептурные, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но пользуются спросом у наркозависимых людей. Поэтому за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность. 

Как сообщили «Известиям» в аппарате правительства, постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. После вступления документа в силу нарушителей могут отправить за решетку на три года. 

Сейчас за нарушение их оборота предусмотрены штрафы: для физических лиц — до 3 тыс. рублей, для юридических — до 30 тыс. рублей. 

В Минздраве «Известиям» пояснили, что эти меры недостаточны: препараты высокодоходные и штрафы не останавливают незаконных распространителей. 


19
#лекарства

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