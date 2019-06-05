В Липецкую область приходит 30-градусная жара

Антициклон стал причиной жаркой погоды выше средних значений.





В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется во власти обширного антициклона — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-22 градуса тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 25 до 30 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем - от 26 до 28 градусов тепла.



День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2018 году – 4 градуса тепла.



