В микрорайоне «Университетский» восьмилетний мальчик проткнул руку арматурой

ЧП случилось на заброшенной стройке гостехуниверситета.

Только что экипаж "скорой помощи" доставил травмированного восьмилетнего мальчика из микрорайона "Университетский" в областную детскую больницу: ребенок напоролся рукой на арматуру заброшенной техуниверситетской стройки.



- На вызов приехала педиатрическая бригада, которым был передан спасателями городского управления ГО и ЧС травмированный ребенок. Мальчик проткнул предплечье арматурой. Его госпитализировали в областную детскую больницу. Жизнь и здоровье пострадавшего - вне опасности, - прокомментировал GOROD48 ситуацию главврач областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский.



По данным GOROD48, пострадавший мальчик и его брат, живущие в одном из домов микрорайона "Университетский", пошли гулять на замороженную стройку. Во время игры школьник напоролся на арматуру. Раненого ребенка сняли с железного штыря городские спасатели.



