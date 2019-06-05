Происшествия

41 минуту назад

В микрорайоне «Университетский» восьмилетний мальчик проткнул руку арматурой

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#несчастный случай
В микрорайоне «Университетский» восьмилетний мальчик проткнул руку арматурой

ЧП случилось на заброшенной стройке гостехуниверситета.

Только что экипаж "скорой помощи" доставил травмированного восьмилетнего мальчика из микрорайона "Университетский" в областную детскую больницу: ребенок напоролся рукой на арматуру заброшенной техуниверситетской стройки.

- На вызов приехала педиатрическая бригада, которым был передан спасателями городского управления ГО и ЧС травмированный ребенок. Мальчик проткнул предплечье арматурой. Его госпитализировали в областную детскую больницу. Жизнь и здоровье пострадавшего - вне опасности, - прокомментировал GOROD48 ситуацию главврач областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский.

По данным GOROD48, пострадавший мальчик и его брат, живущие в одном из домов микрорайона "Университетский", пошли гулять на замороженную стройку. Во время игры школьник напоролся на арматуру. Раненого ребенка сняли с железного штыря городские спасатели. 

 
1 741
#несчастный случай

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Последний из магикан

4 минуты назад
Мальчик. Остальные мальчики уткнули свои мордашки в компьютер, и нос из дома не высовывают. Мальчику выздоровления.
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