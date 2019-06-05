Происшествия

58 минут назад

В Липецке «КамАЗ» сбил фонарный столб

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#Авария #ДТП
В Липецке «КамАЗ» сбил фонарный столб

Движение транспорта в районе дома №32 по улице Октябрьская затруднено. 

Сегодня на улице Октябрьской в Липецке водитель грузовика «КамАЗ», привезший плиты на стройку, при  движении задних ходом сбил фонарный столб.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, столб демонтируют и заменят на новый. Электроснабжение уличного освещения отключено. Его восстановят по окончании работ, которые, по предварительным оценкам, будут продолжаться около суток.

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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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беда с этими столбами

43 минуты назад
да он там и не нужен этот столб, подвесить фонарь на проводах и дело с концом! Провода дюже хорошие, такая бетонная махина на них висит и не падает.
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было дело

44 минуты назад
я тоже срубил такой же столб на виадуке стан 2000 в 90м. мы на Урагане перевозили 60 тонный кран и какой то мудила на КамАзе пенелевозке решил прошмыгнуть передо мной на встречке. на выбор было или раздавить его или решить дело меньшей кровью. дал ему шанс , но трал достаточно ушел к обочине что бы свешенными гусеницами крана чиркнуть об бетонный столб.он упал вдоль как спичка. трамваи встали .как раз в час пик меня начальство немножко поругало. в то время еще жили по советским законами и за все платило государство.
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