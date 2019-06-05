В Липецке «КамАЗ» сбил фонарный столб

Движение транспорта в районе дома №32 по улице Октябрьская затруднено.

Сегодня на улице Октябрьской в Липецке водитель грузовика «КамАЗ», привезший плиты на стройку, при движении задних ходом сбил фонарный столб.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, столб демонтируют и заменят на новый. Электроснабжение уличного освещения отключено. Его восстановят по окончании работ, которые, по предварительным оценкам, будут продолжаться около суток.



