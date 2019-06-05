Происшествия

9 минут назад

Адвокат пообещал растратчику мягкий приговор за миллион рублей

75
#мошенничество
Адвокат пообещал растратчику мягкий приговор за миллион рублей

Следственным отделом по Правобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере.

По данным следствия, в августе 2018 года адвокат заявил фигуранту уголовного дела о растрате, что готов организовать ему мягкий приговор, но нужен миллиона рублей. Однако полномочий на принятие данного решения адвокат не имел и, соответственно, не мог выполнить взятые на себя обязательства.

О противоправном предложении стало известно правоохранительным органам. Вечером 30 августа адвокат, находясь в одном из кафе Липецка, получил половину от требуемой суммы, после сего его задержали сотрудники управления ФСБ России.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал, но от дачи показаний отказался. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе результаты оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей, результаты судебных экспертиз и протоколы следственных действий, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



75
#мошенничество

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