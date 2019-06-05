Происшествия

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19-летний москвич продал липчанину несуществующую путевку

3 800
#мошенничество
19-летний москвич продал липчанину несуществующую путевку

10 мая в полицию с заявлением о мошенничестве пришел 35-летний липчанин. Он рассказал полицейским, что еще в марте заплатил за путевку на курорт 14 тысяч рублей, но продавец перестал выходить с ним на связь.

- Потерпевший рассказал, что через социальную сеть нашел объявление о продаже скидочных купонов для курорта, на котором планировал отдохнуть летом. Пообщавшись с продавцом, потерпевший перечислил ему на банковскую карту  14 тысяч рублей. Продавец, получив деньги, перестал выходить на связь и свои обязательства перед потерпевшим не выполнил, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Несмотря на прошедшее время, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 19-летний житель Москвы.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

3 800
#мошенничество

Комментарии (3)

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Андрей

36 минут назад
?, В точку
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Гость

36 минут назад
?, 100%
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?

50 минут назад
Москва город паразит на теле России......Все ценности стянуть себе,а всё дерьмо на периферию.....Москвич на 2 этаже покупает,а на первом продает.
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