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19-летний москвич продал липчанину несуществующую путевку
10 мая в полицию с заявлением о мошенничестве пришел 35-летний липчанин. Он рассказал полицейским, что еще в марте заплатил за путевку на курорт 14 тысяч рублей, но продавец перестал выходить с ним на связь.
Несмотря на прошедшее время, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 19-летний житель Москвы.
Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Андрей
Гость
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