19-летний москвич продал липчанину несуществующую путевку

10 мая в полицию с заявлением о мошенничестве пришел 35-летний липчанин. Он рассказал полицейским, что еще в марте заплатил за путевку на курорт 14 тысяч рублей, но продавец перестал выходить с ним на связь.

- Потерпевший рассказал, что через социальную сеть нашел объявление о продаже скидочных купонов для курорта, на котором планировал отдохнуть летом. Пообщавшись с продавцом, потерпевший перечислил ему на банковскую карту 14 тысяч рублей. Продавец, получив деньги, перестал выходить на связь и свои обязательства перед потерпевшим не выполнил, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Несмотря на прошедшее время, оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 19-летний житель Москвы.



Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



