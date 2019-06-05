Пенсионер умер на остановке в Липецке

Это произошло сегодня утром на остановке по улице Зои Космодемьянской.

Сегодня утром на улице Зои Космодемьянской у остановки «Площадь Мира» умер 75-летний мужчина.



По предварительным данным, его смерть не имеет криминального характера – мужчине стало плохо.



