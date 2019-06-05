Общество

сегодня, 11:10

Пенсионер умер на остановке в Липецке

15 3242
#труп
1
Пенсионер умер на остановке в Липецке

Это произошло сегодня утром на остановке по улице  Зои Космодемьянской.

Сегодня утром на улице Зои Космодемьянской у остановки «Площадь Мира» умер 75-летний мужчина.

По предварительным данным,  его смерть не имеет  криминального характера – мужчине стало плохо. 

15 3242
#труп
1

Комментарии (15)

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НЕ ПАТРИОТ

11 минут назад
Да ,при проклятых коммунистах, умирали везде, где схватит, там и умирали
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кокс

19 минут назад
Желаю нам всем дожить до 75 без болячек а в 75 скоропостижно скончаться на остановках!!!!!!!!!!!
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кокс

20 минут назад
Дай Бог нам всем дожить хотя бы до 75!!!!!!!!!!!!!!!
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Санькя

27 минут назад
До сада не доехал...
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Варя

31 минуту назад
Редкий старик доживет до такого возраста. Царствие небесного тебе.
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Виктор 2-28-14

43 минуты назад
Остановка «Площадь Мира».....конечная.....Плохо на ней....--....Бесчеловечная....
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Зато при путине

44 минуты назад
Хи-хи, Все по - зажились !.
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ДМБ 65 лет

46 минут назад
повезло ему,умер пенсионером
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Хи-хи

сегодня, 11:38
Да ,при проклятых коммунистах, Все мрут , как им предписано. Голикова план по смертям дала? - Изполняйте. Да, чуть не забыл - при коммунистах тоже умирали в положенное время, без оглядки на научный коммунизм.
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И что?

сегодня, 11:33
И зачем об этом трубить? Сотня людей в области умирает ежесуточно.
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