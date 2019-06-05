Общество
сегодня, 11:10
Пенсионер умер на остановке в Липецке
Это произошло сегодня утром на остановке по улице Зои Космодемьянской.
Сегодня утром на улице Зои Космодемьянской у остановки «Площадь Мира» умер 75-летний мужчина.
По предварительным данным, его смерть не имеет криминального характера – мужчине стало плохо.
По предварительным данным, его смерть не имеет криминального характера – мужчине стало плохо.
НЕ ПАТРИОТ
кокс
кокс
Санькя
Варя
Виктор 2-28-14
Зато при путине
ДМБ 65 лет
Хи-хи
И что?