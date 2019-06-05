сегодня, 09:33
Автобус сбил велосипедиста
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.
В 16.10 на улице Гагарина 56-летний водитель автомобиля «Заз Шанс» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ЛГБ №4.
В 22.39 на улице Фабрициуса водитель неустановленного транспортного средства сбил 26-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в ЛГБ № 4.
На улице Студеновской 39-летняя водитель автобуса «ЛИАЗ» сбила 51-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлялся в ГБ №4 г. Липецка, госпитализирован.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1578 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1226 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
ГИБДД
Доктор
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