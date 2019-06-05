Автобус сбил велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 июня в Липецке трижды сбивали людей. В 06.10 на улице Астраханской 37-летний водитель автобуса «Мерседес» на проезжей части сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в БСМП №1.

В 16.10 на улице Гагарина 56-летний водитель автомобиля «Заз Шанс» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 45-летнего мужчину . Пострадавший госпитализирован в ЛГБ №4.

В 22.39 на улице Фабрициуса водитель неустановленного транспортного средства сбил 26-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в ЛГБ № 4.

На улице Студеновской 39-летняя водитель автобуса «ЛИАЗ» сбила 51-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлялся в ГБ №4 г. Липецка, госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1578 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1226 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.