Происшествия

сегодня, 09:33

Автобус сбил велосипедиста

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#авария #ДТП
Автобус сбил велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 4 июня в Липецке трижды сбивали людей. В 06.10 на  улице Астраханской 37-летний  водитель автобуса «Мерседес» на проезжей части сбил 68-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в БСМП №1.

В 16.10 на улице Гагарина 56-летний водитель автомобиля «Заз Шанс» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 45-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ЛГБ №4.

В 22.39 на улице Фабрициуса водитель неустановленного транспортного средства сбил 26-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в  ЛГБ № 4.

На улице Студеновской 39-летняя водитель автобуса «ЛИАЗ» сбила 51-летнего велосипедиста. Пострадавший доставлялся в  ГБ №4 г. Липецка, госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции  на дорогах Липецкой области выявили  1578 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 68. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1226 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      


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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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ГИБДД

43 минуты назад
Доктор, а что я должна делать?
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Доктор

47 минут назад
Опять велосипедист! ГИБДД, где ты?!
ответить

Да

48 минут назад
Чего то часто автобусы на людей наезжать стали
ответить

2

55 минут назад
Введите ваше имя, с чего бы это?
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Введите ваше имя

сегодня, 09:52
За рулём 39-летняя водитель автобуса - это не езда.
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