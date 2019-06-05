По улице Кривенкова уже неделю текут коммунальные реки

Из-за коммунальной аварии начинает затапливать подвал многоэтажного дома.

Вот уже неделю коммунальная авария доставляет неудобства жителям дома № 35 по улице Кривенкова в Липецке (микрорайон «Европейский»).

По словам жильцво дома, 27 мая возле дома прорвало водопроводную трубу. Вода потекла во двор и на проезжую часть улицы Кривенкова. Вечером того же дня жильцы дома обратились в ЛГЭК. ИМ ответили, что включили проблему в график проведения ремонтных работ на 31 мая.

В обозначенный день рабочие вырыли небольшой котлован, затем засыпали его глиной, оградили территорию раскопок лентой и уехали.

- Авария так и не была устранена, - говорят жильцы дома. – Не получив вразумительного ответа от рабочих, мы стали опять звонить в диспетчерскую ЛГЭКа. Нас проинформировали, что техника должна прийти на следующий день. Но она появилась только второго июня и то формально. В итоге ликвидацию аварии перенесли на пятое июня.

А пока работы не начинались, из котлована текла вода, на входе в подвал дома образовалась лужа.





За комментарием мы обратились в Липецкую городскую энергетическую компанию.

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, водопровод до сих пор находится в собственности застройщика дома, поэтому коммунальной службе не передан. В то же время, аварийно-восстановительные работы все же начнутся и уже сегодня. В связи с этим будут отключены от подачи воды жилые дома.

- АО «ЛГЭК», как социально-ответственная компания, берет на себя обязательства по ремонту сетей, даже ей не принадлежащих, - сказано в ответе компании. – При строительстве домов трубопровод был проложен на глубине трех метров. Это значительно усложняет проведение работ. На данный момент собирается проектно-сметная документация для укладки его на нормативную глубину двух метров.

Напомним, что застройкой микрорайона «Европейский» занималась «Группа компаний СУ-5». В августе прошлого года компания заявила, что по соглашению с руководством города инвестировала в развитие инфраструктуры микрорайона «Европейский» более 700 миллионов рублей. Из них на коммуникации холодного водоснабжения и канализования потрачено на 110 млн рублей. Эти деньги «Группа компаний СУ-5» надеялась вернуть из городского бюджета.

Однако муниципалитет с этим не был согласен, поэтому сети продолжали находиться в собственности компаний вместе с технической документацией. Напомним, что это уже не первая коммунальная авария в «Европейском», которую городские энергетики устраняют под свою ответственность.