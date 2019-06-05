В мэрии Липецка сверили часы с «Горой»

Теперь муниципальные чиновники будут обедать в одно время с госслужащими.

Обеденный перерыв в структурных подразделениях мэрии Липецка сдвинут на час назад. Такое решение приняли в администрации Липецка.



- Все сотрудники городской администрации были заранее уведомлены о том, что обед сдвигается на час позже. Поэтому новостью перенос времени отдыха для них не стал. Сейчас время обеденного перерыва с 13.00 до 13.48, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.



Говорят, решение о синхронизации обеденного перерыва муниципальных служащих с обедом госслужащих (областная администрация закрывается на час на прием пищи в 13.00) приняла и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. В принципе, решение верное. Теперь каждый горожанин будет знать, что с 13.00 до 14.00 - "тихий час" у чиновников всех калибров, и тех, кто с "Горы", и тех, кто из мэрии.





фото: lv.utro.news

