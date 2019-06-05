Общество

сегодня, 08:42

В мэрии Липецка сверили часы с «Горой»

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#администрация Липецка
В мэрии Липецка сверили часы с «Горой»

Теперь муниципальные чиновники будут обедать в одно время с госслужащими.

Обеденный перерыв в структурных подразделениях мэрии Липецка сдвинут на час назад. Такое решение приняли в администрации Липецка.

- Все сотрудники городской администрации были заранее уведомлены о том, что обед сдвигается на час позже. Поэтому новостью перенос времени отдыха для них не стал. Сейчас время обеденного перерыва с 13.00 до 13.48, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Говорят, решение о синхронизации обеденного перерыва муниципальных служащих с обедом госслужащих (областная администрация закрывается на час на прием пищи в 13.00) приняла и.о. главы Липецка Евгения Уваркина. В принципе, решение верное. Теперь каждый горожанин будет знать, что с 13.00 до 14.00 - "тихий час" у чиновников всех калибров, и тех, кто с "Горы", и тех, кто из мэрии.


фото: lv.utro.news

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#администрация Липецка

Комментарии (11)

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Пенсионер

50 секунд назад
Артамонов согласен поменять свою квартиру в Липецке на вашу в Мюнхене ! И Е..... тут как хотите а я на ПМЖ.
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Рок Злой

4 минуты назад
Вполне разумно... И для взаимодействия "Горы" и "Театральной" эффективнее.
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Пенсионер

6 минут назад
Отменить обеды этим бездельникам пусть работают круглые сутки пока пенсии и зарплаты у липчан не будут как в Москве и облость не станет похож на Швейцарию .
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Интересно

9 минут назад
А когда заваркина начнет сдвигать с теплых мест-бездарей некомпетентных,ее окружающих?
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на фото

11 минут назад
латвийская библиотека
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ВВП

12 минут назад
Фантомас пусть осенью валит в Мюнхен или где там у него ещё жил.площадь....а Уваркина мне нравится ,пусть поработает,по любому лучше Гули и Иванова будет!!!
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Все правильно

14 минут назад
Распил-распилом,а обед по расписанию.
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Ржу не могу

20 минут назад
Чувак на фото набухался некисло вечером,спит и думает когда же эта вся байда закончится,надо идти срочно похмеляться.
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гость

31 минуту назад
Рекомендую всем гражданам Липецка , хоть раз прогуляться в обеденное время по центру города , по ул. Советской , и посмотреть на сытые , холёные рожи чинуш ! Более того , многие чинуши уже , как кинозвёзды , их уже и без грима узнать можно !
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Одна дура

41 минуту назад
Заваркина, хочет из Липецка сделать Урюпинск, а второй дебил Барселону. Липецк может быть только Липецком. Но этим заезжим уродам этого не понять. Поэтому в сентябре гоним пуделя в Мюнхен, а губошлёпкина самоликвидируется.
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