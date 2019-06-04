В России

сегодня, 21:31

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

191
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Суд назначил ему алименты в размере 350 тыс. в месяц

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - рассказал адвокат Казьминой Александр Добровинский.

Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.

По его словам, у Аршавина накопилась задолженность по алиментам за 4 месяца более 1 миллиона рублей. Адвокат также сообщил, что из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.
191

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минюст предлагает ввести новый вид алиментов
Минюст предлагает ввести новый вид алиментов

сегодня, 21:39

В России
В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн рублей на свадьбу
В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн рублей на свадьбу

сегодня, 20:58

В России
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

сегодня, 20:47

В России
#каршеринг
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

сегодня, 17:10

В России
#зарплаты
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

сегодня, 17:08

В России
Выручка российских сельхозэкспортеров за время санкций выросла в несколько раз
1
Выручка российских сельхозэкспортеров за время санкций выросла в несколько раз

вчера, 08:16

В России