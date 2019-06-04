В России
сегодня, 21:31
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Суд назначил ему алименты в размере 350 тыс. в месяц
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд за границу в связи с задолженностью по алиментам, сообщил адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой. Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - рассказал адвокат Казьминой Александр Добровинский.
Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.
По его словам, у Аршавина накопилась задолженность по алиментам за 4 месяца более 1 миллиона рублей. Адвокат также сообщил, что из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.
"Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу", - рассказал адвокат Казьминой Александр Добровинский.
Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.
По его словам, у Аршавина накопилась задолженность по алиментам за 4 месяца более 1 миллиона рублей. Адвокат также сообщил, что из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.