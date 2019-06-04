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В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн рублей на свадьбу

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В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн рублей на свадьбу

Молодой человек работал специалистом кредитного отдела

Сотрудник банка из Нижневартовска (ХМАО) предстанет перед судом после того, как при помощи фиктивных кредитных договоров похитил около одного миллиона рублей, часть из которых потратил на организацию свадьбы, сообщили во вторник в прокуратуре Югры. Об этом сообщает РИА Новости.

21-летний специалист кредитного отдела местного банка за два месяца оформил четыре фиктивных договора займа, которые финансовая организация одобрила, перечислив ему на счет более 950 тысяч рублей. Деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники.

Таким образом, молодого человека обвиняют в крупном мошенничестве, ему грозит до 6 лет лишения свободы. "В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в окружной прокуратуре.
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