В России

39 минут назад

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации

Посторонние лица проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия", полиция проводит доследственную проверку, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия им.С.П.Королева" в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения", - сообщили в корпорации.

Ранее сообщалось, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.
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