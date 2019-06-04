В России
39 минут назад
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
Группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации
Посторонние лица проникли на территорию Ракетно-космической корпорации "Энергия", полиция проводит доследственную проверку, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".
"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия им.С.П.Королева" в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения", - сообщили в корпорации.
Ранее сообщалось, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.
"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия им.С.П.Королева" в госкорпорации известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения", - сообщили в корпорации.
Ранее сообщалось, что неизвестные лица во время майских праздников проникли на территории РКК "Энергия" и украли электронные платы для космической техники. По данным СМИ стоимость ущерба может составлять десятки миллионов рублей.