В России

сегодня, 17:10

Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

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#каршеринг

В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав. 

Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.  

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сказал он. 

По его словам, в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.  

Представители профессионального сообщества инициативу поддерживают, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.  

Между тем новости об авариях с участием каршеринговых авто регулярно появляются в СМИ. Так, в начале мая в Москве такая машина протаранила стелу и столб и в итоге сгорела. 

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#каршеринг

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