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сегодня, 17:08

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

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#зарплаты

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.  

Как и в 2017-м, самыми дорогими специалистами остаются те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час их работы стоит 793 рубля, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».  

Согласно производственному календарю, в прошлом году сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов, то есть примерно 164 в месяц. В пересчете на месяц нефтяники и газовики получали около 130 тыс. рублей. 

На втором месте по-прежнему остается сфера производства табачных изделий, где платят 739 рублей в час, или порядка 121 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку производство кокса и нефтепродуктов — здесь в среднем получают 735 рублей в час, или 121 тыс. рублей в месяц.  

В то же время наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, до 260 рублей в час (около 43 тыс. в месяц).  

Ощутимо увеличились доходы тех, кто работает в сферах рыболовства и рыбоводства и производстве прочих готовых изделий, — на 18% в обоих случаях, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей). 
161
#зарплаты

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