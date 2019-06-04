Происшествия

сегодня, 16:56

У площади Героев сбили мужчину

16 2589
#Авария #ДТП
2
У площади Героев сбили мужчину

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сегодня днем на улице Гагарина в районе площади Героев на пешеходном переходе под автомобиль «ЗАЗ Шанс» попал мужчина.

Очевидцы утверждают, что водитель «ЗАЗа» ехал на зелёный свет для пешехода, надеясь проскочить. 

- Вызвали «скорую», водитель говорит, что со всеми бывает такое, зачем кричать, - рассказывают очевидцы.

По данным пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под колеса автомобиля попал 46-летний мужчина, с места аварии его госпитализировали. Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ДПС.

16 2589
#Авария #ДТП
2

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

1 минуту назад
На любом переходе даже со светофорами водители не останавливаются , едут на зелёный свет для пешеходов и плевать они хотели на всех. Пусть в это время их детей и родителей сбивают другие водители на других переходах. Думают, что если сел за руль, то можно плевать на других. Дети начинают перебегать дорогу, а эти твари едут, не останавливаясь. Лишать прав надо навсегда за такую езду.
ответить

вв

1 минуту назад
надо учить пешеходов правильно переходить дорогу .....никто не умеет ....подошел к зебре остановись и посмотри налево ...а потом иди ......особенно в школе ....на учить детей
ответить

Ха ха

12 минут назад
100000 руб. Заплатит за лечение пешехода и поймет дурень водятл что зря спешил
ответить

Убить мало водятла

13 минут назад
Как можно сбить на переходе?
ответить

Вот да!

14 минут назад
порядок мыслей водятла, Как это с каждым??? С каждым,это когда тупой пешеход так же прёт а неположенном месте,но как?! КАК?! Цивилизованному человеку может прийти в голову"проскочить на красный"?????? Дебилы! Плебейские, отсталые дебилы! Немытая россияния , населенная дебилами.
ответить

хирург

40 минут назад
Тупорылому водятлу-, ..гипсом в рыло
ответить

Нонка

45 минут назад
Действительно ,бывает по разному! Оплати сьитому пешиму и пусть все закончиться!
ответить

Му

сегодня, 17:16
Полный ездeц
ответить

Тупорылому водятлу-

сегодня, 17:12
в рыло надо заехать.
ответить

Дэу анус

сегодня, 17:11
Хохлопром ржавый ,запор тоже третий сорт был.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

31-летняя липчанка погибла при падении из многоэтажного дома
#падение с высоты
30
31-летняя липчанка погибла при падении из многоэтажного дома

сегодня, 16:44

Происшествия
Виновника гибели подростков в аварии задержали пьяным на дороге
#Авария #ДТП
13
Виновника гибели подростков в аварии задержали пьяным на дороге

сегодня, 14:53

Происшествия
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам
#хулиганство
17
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам

сегодня, 14:17

Происшествия
«На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП!»
#ДТП
15
«На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП!»

сегодня, 13:19

Происшествия
В Липецке повредили машину пакетом с водой
#хулиганство
34
В Липецке повредили машину пакетом с водой

сегодня, 13:17

Происшествия
Пропавшая 16-летняя девушка оставила записку с просьбой ее не искать
#пропавшие без вести
1
Пропавшая 16-летняя девушка оставила записку с просьбой ее не искать

сегодня, 12:58

Происшествия