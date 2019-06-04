У площади Героев сбили мужчину

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Сегодня днем на улице Гагарина в районе площади Героев на пешеходном переходе под автомобиль «ЗАЗ Шанс» попал мужчина.



Очевидцы утверждают, что водитель «ЗАЗа» ехал на зелёный свет для пешехода, надеясь проскочить.

- Вызвали «скорую», водитель говорит, что со всеми бывает такое, зачем кричать, - рассказывают очевидцы.

По данным пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под колеса автомобиля попал 46-летний мужчина, с места аварии его госпитализировали. Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ДПС.