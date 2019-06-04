сегодня, 16:56
У площади Героев сбили мужчину
ДТП произошло на пешеходном переходе.
Сегодня днем на улице Гагарина в районе площади Героев на пешеходном переходе под автомобиль «ЗАЗ Шанс» попал мужчина.
Очевидцы утверждают, что водитель «ЗАЗа» ехал на зелёный свет для пешехода, надеясь проскочить.
- Вызвали «скорую», водитель говорит, что со всеми бывает такое, зачем кричать, - рассказывают очевидцы.
По данным пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под колеса автомобиля попал 46-летний мужчина, с места аварии его госпитализировали. Обстоятельства происшествия на месте выясняют сотрудники ДПС.
гость
вв
Ха ха
Убить мало водятла
Вот да!
хирург
Нонка
Му
Тупорылому водятлу-
Дэу анус