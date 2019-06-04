Общество

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Реальные денежные доходы липчан выросли всего на 0,3%

15 332
#доходы населения
Реальные денежные доходы липчан выросли всего на 0,3%

95 204 млн. рублей составили денежные доходы населения Липецкой области в I квартале 2019 года. 

В расчете на душу населения составили 27 739 рублей и увеличились на одного человека на 7% по сравнению с прошлогодним. Реальные денежные доходы (с учетом индекса потребительских цен) выросли за год на 0,3%.

Потребительские расходы липчан оценивались по предварительным данным в 83 854 млн. рублей. В расчете на душу населения они составили 24 432 рубля в месяц, что на 8,7% больше прошлогоднего. В структуре расходов их основная часть традиционно приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). По итогам I квартала на эти цели липчане выделили 88,1% всех доходов, сообщает Липецкстат. 

15 332
#доходы населения

Комментарии (15)

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Слава !

1 минуту назад
Что за враньё, Слава великому Путину !.
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Что за враньё

2 минуты назад
Столько заводов при Путине открылось , Как пенсии в разы выросли , Средняя зарплата за 70.000 перевалила , А как выросло благополучие и благосостояние !!!.
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Опять брехняи снова сказки

7 минут назад
За 27000 нужно 300 часов отработать
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Путинизм

19 минут назад
Тупиковая движуха России !.
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Пенсионер

21 минуту назад
Пенсия в среднем 14 000 зарплата в садике 16 000 и в школе . Дворники и слесаря в жкх тоже а то и меньше где вы уроды взяли 27 737 надушу населения . У чиновников и банкиров но это не весь народ Липецка.
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Липчанин

39 минут назад
Ну где то так. У кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий....
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Удочка-рыба!.

46 минут назад
Коммунист, Рыба гниет с головы ,но Путине рыба и не уточка ,Путин - гниль!.
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Нам солнца не надо !.

48 минут назад
Нам Путин своим личиком отсвечивает!,
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Коммунист

49 минут назад
"Социализм: накормить голодного рыбкой. Капитализм как нам его рисуют: не кормить голодного рыбкой, а дать ему удочку. Капитализм как он есть на самом деле: не давать удочку, а продать ее в кредит, не давая голодному понять, что ни доступа к рыбному пруду, ни права на отлов у него все равно нет, т. к. и пруд и рыба давно принадлежат тем, кому он теперь еще и за удочку должен..."
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Ну что вы брешете!

54 минуты назад
Цены в магазинах просто упали , ЖКХ подешевело в разы , Бензин подешевел в два раза , Блин (какой хороший сон)!.
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