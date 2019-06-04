Реальные денежные доходы липчан выросли всего на 0,3%

95 204 млн. рублей составили денежные доходы населения Липецкой области в I квартале 2019 года.

В расчете на душу населения составили 27 739 рублей и увеличились на одного человека на 7% по сравнению с прошлогодним. Реальные денежные доходы (с учетом индекса потребительских цен) выросли за год на 0,3%.



Потребительские расходы липчан оценивались по предварительным данным в 83 854 млн. рублей. В расчете на душу населения они составили 24 432 рубля в месяц, что на 8,7% больше прошлогоднего. В структуре расходов их основная часть традиционно приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). По итогам I квартала на эти цели липчане выделили 88,1% всех доходов, сообщает Липецкстат.



