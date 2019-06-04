В Липецкой области сухо и до +27

В ближайшие трое суток территория Липецкой области продолжит находиться под влиянием обширного антициклона — погода будет сухой и малооблачной.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 июня — 17-18 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 6 июня - 19-20 градусов тепла, что на 2 градуса выше климатической нормы, 7 июня — 20-22 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.



День 5 июня стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2003 году – 2 градуса тепла.



