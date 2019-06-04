Виновника гибели подростков в аварии задержали пьяным на дороге

Сотрудники ГИБДД задержали в Добринском районе 38-летнего мужчину, он пьяным сел за руль мопеда. Оказалось, что пять лет назад этот человек стал виновником рьяной аварии с двумя жертвами.













По приговору сада, виновник аварии получил пять лет заключения в колонии - поселении.



Злостному нарушителю теперь грозит наказание по статье 264. 1 УК РФ. Она предусматривает, в частности, лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



За четыре месяца 2019 года на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 848 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 91 - за вторичное совершение злостного правонарушения.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 30 июня 2014 года в Добринском районе мужчина, находившийся в состоянии опьянения выехал на автомобиле «Форд Фокус», на полосу встречного движения и столкнулся с мопедом «Альфа» под управлением 17-летнего подростка. Подросток и его 15-летний пассажир погибли на месте ДТП.По приговору сада, виновник аварии получил пять лет заключения в колонии - поселении.Злостному нарушителю теперь грозит наказание по статье 264. 1 УК РФ. Она предусматривает, в частности, лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.За четыре месяца 2019 года на дорогах области сотрудниками Госавтоинспекции было задержано 848 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 91 - за вторичное совершение злостного правонарушения.