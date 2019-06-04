Происшествия

35 минут назад

В Липецке повредили машину пакетом с водой

3 616
#хулиганство
В Липецке повредили машину пакетом с водой

Пакет на автомобиль сбросили с многоэтажки

ЧП произошло на улице Свиридова,6. С многоэтажного дома неизвестный сбросил пакет с водой на автомобиль. Но вода в полиэтиленовом пакете оказалась не такой уж безобидной. Заднее стекло машины пакет разбил.

Сейчас владельцы автомобиля пытаются вычислить хулиганов через камеры видеонаблюдения.

Фото:  vk.com/evro_lip

3 616
#хулиганство

Комментарии (3)

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Свиридова

5 минут назад
ни этот ли водила спать недавал со своей музыкой
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145

23 минуты назад
Начались каникулы у детишек...В любом случае ,на пакете должны быть отпечатки пальцев.
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Шарик

24 минуты назад
видимо за дело и надо сначала водилу опросить: как паркуется, включает ли громко музыку по ночам?
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