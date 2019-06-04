Происшествия
35 минут назад
В Липецке повредили машину пакетом с водой
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Пакет на автомобиль сбросили с многоэтажки
ЧП произошло на улице Свиридова,6. С многоэтажного дома неизвестный сбросил пакет с водой на автомобиль. Но вода в полиэтиленовом пакете оказалась не такой уж безобидной. Заднее стекло машины пакет разбил.
Сейчас владельцы автомобиля пытаются вычислить хулиганов через камеры видеонаблюдения.
Фото: vk.com/evro_lip
Сейчас владельцы автомобиля пытаются вычислить хулиганов через камеры видеонаблюдения.
Фото: vk.com/evro_lip
3 616
Свиридова
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Шарик