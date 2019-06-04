«На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП!»

Попавший под суд по 264-й статье УК РФ житель Задонского района Сергей Поздняков уверяет, что материалы уголовного дела об автомобильной аварии с его участием были сфальсифицированы.

Завтра в Задонском районном суде начнется рассмотрение по существу уголовного дела по обвинению 61-летнего жителя Нижнее Казачье Сергея Позднякова в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Мужчину обвиняют в том, что он на автомобиле «LADA Largus» выехал на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211240». В результате аварии находящаяся за рулем «Жигулей» 12-й модели 29-летняя Елена Болдырева была госпитализирована с переломами обеих ног, трех ребер, лопаточной кости, ушибами сердца и легких, иными травмами. Дело было в 16.10 часов 13 ноября 2018 года.- Материалы уголовного дела сфальсифицированы с участием сотрудника полиции, майора Петрова, который является кумом Болдыревой. Он появился на месте аварии, составил искаженную схему ДТП. И это несмотря на то, что данное происшествие расследовал капитан юстиции, следователь Сергей Черных! - говорит обвиняемый.Час спустя на месте аварии появился другой сотрудник полиции, житель Липецка Игорь Поздняков, сотрудник одного из отделов УМВД РФ по Липецку, вызванный его отцом.- Когда по просьбе отца, также пострадавшего в аварии - он получил ушиб грудной клетки от сработавшей подушки безопасности, - я приехал на место аварии, на улицу Юбилейную, 1, то увидел там сотрудников ДПС, составлявших план-схему ДТП и протокол осмотра места происшествия. Увидев меня в форме полицейского, они стали буквально вытеснять меня с места аварии, ведь я обратил их внимание на то, что составленные ими документы не соответствуют фактическому положению вещей. На полосе, по которой ехал отец, находились осыпь пластика и грязи, было пятно от разлившихся технических жидкостей, а в плане-схеме все это отсутствовало. Вернее, присутствовало, но в стороне, на встречной полосе движения. Любой автомобилист знает: где разлита жидкость и где осыпь грязи, краски, пластика, стекла - там и было столкновение вне зависимости от того, куда потом от удара разлетелись транспортные средства. Получается, моего отца уже сделали заведомо виновным в аварии! - говорит Игорь Поздняков.Сын отвез отца в больницу, а когда вернулся на место аварии, то уже не увидел это самой осыпи - с места аварии, по его словам, ее убрали.- Вечером того же дня я с отцом побывал в кабинете следователя Сергея Черных. Мы указали ему на неверно составленную схему ДТП. Я показал ему фотографии места аварии, которые я сделал уже в темное время, после приезда из больницы, где отца освидетельствовали на алкоголь: на них, к сожалению, этой самой осыпи уже не было. Следователь согласился переделать схему, но этого не сделал, - говорит Игорь Поздняков .Отец и сын Поздняковы, по их словам, оторопели от выводов автотехнической экспертизы, составленной начальником ЭКЦ УМВД РФ по Липецкой области Романом Крусовым и его подчиненным Сергеем Поповым. Особенно от такого абзаца: «установить точные расположения автомобилей на дороге в момент столкновения и место выезда LADA Largus на встречную полосу экспертным путем не представилось». Почему? Эксперты дают на этот вопрос такой ответ: «Имеющиеся на полосе движения LADA Largus» отдельный участок осыпи осколков с большой степенью концентрации, отдельное пятно жидкости и след бокового скольжения шины колеса не являются признаками, характеризующими место данного столкновения».- То есть осыпь есть. Есть и пятно от вытекшей жидкости. Но это - не место аварии?! - удивляется Игорь Поздняков:- Мы ходатайствовали о проведении новой автотехнической экспертизы в другом субъекте РФ, но нам в этом отказали. В итоге повторную экспертизу делал все тот же эксперт Сергей Попов. Кстати, эксперта не предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, - говорит Игорь Поздняков.Отец и сын Поздняковы уверены, что все было бы по-другому, если бы у потерпевшей Елены Болдыревой крестным ее ребенка не был майор Петров.- На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП! Мы обратились в ОСБ РФ по Липецкой области и сообщили об этом. Но нам ответили так: «установлено, что крестным отцом ребенка потерпевшей Болдыревой является сотрудник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД по Задонскому району, который в оформлении ДТП участия не принимал». Как понимать такой ответ? Крестный есть. На месте аварии он был и его даже сфотографировали очевидцы. А в оформлении ДТП он не участвовал? Мы хотели получить ответ на этот вопрос от УФСБ по Липецкой области, но нам следователь Черных просто посмеялся в глаза, - говорит Сергей Поздняков.Водитель «Лады Ларгуса» считает, что Елена Болдырева потеряла концентрацию. Может, ее отвлек муж, может, ребенок на заднем сидении:- Елена Болдырева заехала на мою полосу. Кстати, очевидцем последствий аварии был автомобилист по фамилии Кочегаров. Он ехал из Липецка за мной и говорил изначально, что осыпь пластика, краски, грязи была на полосе его движения. Но при повторном опросе он вдруг дал другие показания. Мол, он ехал в Липецк, и поэтому эта осыпь была на его полосе!А вот как о событиях того злополучного дня рассказывает Елена Болдырева:- В тот день я с мужем и четырехлетним сыном, который находился на заднем сидении в детском кресле, поехали в Задонск в школу за дочерью. В том месте дороги, где случилась авария, - затяжной подъем. Получается, я ехала в гору, а навстречу мне, вниз, двигался автомобиль «Лада Ларгус».По словам женщины, она до сих помнит «спящее лицо» мужчины за рулем автомобиля, который вдруг поехал прямо на нее.- Я прижалась к бордюру, сбросила и без того небольшую скорость, какая была у моей машины - до этого я ехала со скоростью до 40 километров в час. Я сигналила ему, ведь большего сделать ничего не могла, - говорит водитель «ВАЗа».Елена Болдырева говорит, что ее муж сразу же после аварии сумел поговорить с водителем «Лады Ларгус». И тот сказал, что сильно устал и, очевидно, заснул за рулем.Чудом не ставшая инвалидом женщина смеется, когда слышит, что ее кум - сотрудник полиции. По ее словам, оба крестных ее детей - обычные люди:- Да и сами мы - люди простые. Муж работает охранником, я - санитарка в Задонской больнице.GOROD48 удалось связаться с задонским майором Михаилом Петровым. Из его слов следовало, что Елену Болдыреву он знает, но детей у нее не крестил:- Меня, очевидно, с кем-то путают. Да, я был на месте ДТП, но никаких процессуальных документов не составлял. Я фотографировал место аварии для Всероссийской базы данных - это положено для аварий с потерпевшими.Интересные показания дали очевидцы этой аварии. Так, Сергей Поздняков вез из Липецка в своей машине пассажирку Татьяну Батыреву, монашку из сельского скита. Эта женщина заявила, что «Лада Ларгус» ехала по своей полосе. А вот заместитель руководителя Задонского межрайонного отдела СУ СК РФ по Липецкой области Денис Клещин, который, по его словам, ехал на автомобиле «Форд Фокус» за машиной Елены Болдыревой, заявляет, что никакой монашки на месте ДТП не видел. В свою очередь, монашка не видела на месте аварии посторонних мужчин.Денис Клещин, кстати, хорошо знаком с майором Михаилом Петровым из районного управления ГИБДД. На допросе Денис Клещин заявил, что именно ему он и позвонил сразу же после аварии, а потом набрал номер «скорой помощи». В то же время другой очевидец ДТП, Амалия Фурсова, говорит, что была первой на месте аварии, кто по телефону «112» сообщила об аварии, попросив прислать на место ДТП медиков и МЧС.- В своих показаниях Денис Клещин говорит, что слышал, как я в разговоре по телефону сказал, что совершил ДТП. Это не так. Я звонил жене и сыну, говорил, что попал в аварию. И все. Это был солнечный день. Солнце било мне в глаза, поэтому я был максимально сосредоточен. И вдруг - удар сбоку влево! Меня крутануло по дороге. Сработала подушка безопасности. Я несколько раз пытался открыть дверь, но ее заклинило. Пришлось выбираться через пассажирскую, - говорит Сергей Поздняков.Сергей Поздняков считает, что если бы аварию расследовали не в «кумовском Задонске», а в любом другом районе, то он не попал бы под суд. Житель села Нижнее Казачье ходатайствовал об этом, но услышан не был.