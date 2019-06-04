Происшествия

54 минуты назад

Пропавшая 16-летняя девушка оставила записку с просьбой ее не искать

1 779
#пропавшие без вести
Пропавшая 16-летняя девушка оставила записку с просьбой ее не искать

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки колледжа.

По данным следствия, вечером 1 июня 2019 года девушка после конфликта с родителями ушла из дома, расположенного в деревне Бочиновка Усманского района, и до настоящего момента её местонахождение неизвестно. При этом дома она оставила записку с просьбой её не искать. О пропаже дочери в правоохранительные органы заявила её мать.

В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения студентки и её местонахождения, а также выясняются условия проживания и воспитания в семье. В поисках несовершеннолетней задействованы как сотрудники полиции, так и волонтеры липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей".

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.. 


1 779
#пропавшие без вести

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