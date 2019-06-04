54 минуты назад
Пропавшая 16-летняя девушка оставила записку с просьбой ее не искать
Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 16-летней студентки колледжа.
В настоящее время проводится комплекс проверочных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения студентки и её местонахождения, а также выясняются условия проживания и воспитания в семье. В поисках несовершеннолетней задействованы как сотрудники полиции, так и волонтеры липецкой общественной организации "Поиск пропавших детей".
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области..
Липецк