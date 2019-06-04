сегодня, 12:30
В Липецкой области отмечен рост отравлений курительными смесями
Роспотребнадзор опубликовал статистические данные об отравлениях курительными смесями (spice) населения в период с 2016 по 2018 год.
Но Липецкая область в исследовании находится в числе регионов-лидеров по отравлению спайсами.
«С 2016 по 2018 год среди всего населения отмечены превышения уровней острых отравлений курительными смесями (spice) выше среднероссийских показателей более чем в 40 субъектах Российской Федерации: в Кемеровской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Томской областях; Забайкальском и Красноярском краях и др.; а с летальным исходом – в 20 субъектах Российской Федерации: в Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях»
Липецкая область отмечена в отчете и как регион, где зафиксировано превышение количества отравлений спайсами среди детей и подростков.
«В 2018 году острые отравления детей курительными смесями (spice) выше среднероссийского уровня регистрировались в 12 субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в Красноярском крае, Вологодской, Новосибирской, Липецкой, Нижегородской, Курганской, Кемеровской областях, Республике Коми. Показателей острых отравлений курительными смесями (spice) с летальными исходами выше среднероссийского уровня не зарегистрировано…
В 2018 году острые отравления подростков курительными смесями (spice) выше среднероссийского уровня регистрировались в 20 субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в Красноярском и Забайкальском краях, Вологодской, Новосибирской, Липецкой, Томской, Ивановской, Челябинской областях, г. Москве. Показателей острых отравлений курительными смесями (spice) с летальными исходами выше среднероссийского уровня не зарегистрировано...»
Нонка
А рост отравлений
Э. ,Пэрри мейсон
С 23-00 до 4-00