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сегодня, 12:30

В Липецкой области отмечен рост отравлений курительными смесями

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#отравления #курительные смеси #Роспотребнадзор
В Липецкой области отмечен рост отравлений курительными смесями

Роспотребнадзор опубликовал статистические данные об отравлениях курительными смесями (spice) населения в период с 2016 по 2018 год.

Как отмечается в докладе, в целом по стране число отравлений взрослыми, детьми и подростками курительными смесями снижается. За два годы количество пострадавших уменьшилось втрое – с 3200 в 2016 году до 1035 в 2018-м.

Но Липецкая область в исследовании находится в числе регионов-лидеров по отравлению спайсами.

«С 2016 по 2018 год среди всего населения отмечены превышения уровней острых отравлений курительными смесями (spice) выше среднероссийских показателей более чем в 40 субъектах Российской Федерации: в Кемеровской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Томской областях; Забайкальском и Красноярском краях и др.; а с летальным исходом – в 20 субъектах Российской Федерации: в Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях»

Липецкая область отмечена в отчете и как регион, где зафиксировано превышение количества отравлений спайсами среди детей и подростков.

«В 2018 году острые отравления детей курительными смесями (spice) выше среднероссийского уровня регистрировались в 12 субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в Красноярском крае, Вологодской, Новосибирской, Липецкой, Нижегородской, Курганской, Кемеровской областях, Республике Коми. Показателей острых отравлений курительными смесями (spice) с летальными исходами выше среднероссийского уровня не зарегистрировано… 

В 2018 году острые отравления подростков курительными смесями (spice) выше среднероссийского уровня регистрировались в 20 субъектах Российской Федерации. Наибольшие уровни отмечены в Красноярском и Забайкальском краях, Вологодской, Новосибирской,  Липецкой, Томской, Ивановской, Челябинской областях, г. Москве. Показателей острых отравлений курительными смесями (spice) с летальными исходами выше среднероссийского уровня не зарегистрировано...»
 


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#отравления #курительные смеси #Роспотребнадзор

Комментарии (4)

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Нонка

31 минуту назад
Нехай- курють !
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А рост отравлений

52 минуты назад
Гавнопродуктами в гавносетях неотмечен?
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Э. ,Пэрри мейсон

сегодня, 12:46
Напиши анекдот про нестояк Брежнева ,хрущева и Путина , Да привяжи курительным смесям нлмк , Онкологии и путинизму !.
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С 23-00 до 4-00

сегодня, 12:43
В говно -Липецке стоит такая вонь, От вонючего нлмк , Лисин- дружбанчик Путина , А виноваты курительные смеси !, Людей травить Лисин ,дружбанчик Путина, а виноваты курительные смеси !,
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