Во время ремонта проспекта Победы сохранят максимальное количество деревьев

Из 300 деревьев, снос которых изначально предусмотрен проектом, в результате корректировок удалось сохранить около 130.

- Предполагается снос 170 деревьев. Работы начнутся в ближайшее время. Вместе с тем, подрядчик уберет только те зеленые насаждения, которые препятствуют расширению проезжей части и устройству ливневой канализации, - поясняет куратор проекта Юлия Шестопалова.

При этом 46 молодых лип, появившиеся недавно в районе памятника Танкистам пересадят.

Как сообщили представители подрядчика, восстанавливать озеленение на участке от площади Танкистов до пересечения улицы Водопьянова с проспектом Победы планируют начать уже в сентябре. На площади в 9,5 тысяч м2 проектом предусмотрены высадка деревьев, кустарников и устройство газонов.

Участок от пл. Танкистов до пл. Кольцевая (1,5 км) стал одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы здесь стартовали 13 мая. В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей проезжую часть проспекта расширят до трех полос движения в каждую сторону. Прилегающая территория будет благоустроена: обновят 52,4 тысячи м2 тротуаров, заменят 125 опор наружного освещения, установят новые светофорные объекты. Все кабели к опорам будут проложены под землей. После окончания работ безопасность участников дорожного движения будет обеспечивать свыше 1,2 км ограждения и 1,5 тыс. м2 разметки.