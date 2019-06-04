Общество

сегодня, 11:15

Мусульмане Липецкой области празднуют Ураза Байрам

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#Ураза Байрам
Мусульмане Липецкой области празднуют Ураза Байрам

Праздничное моление в честь завершения поста в месяц Рамадан началась в 6 утра на Соколе

Сегодня мусульмане всего мира празднуют Ураза байрам – праздник разговения. Это один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца рамадан. Традиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года.

Празднование Ураза байрам проходит сегодня во всех молельных комнатах ЛипецкойОбласти. Мусульмане Липецка собрались сегодня в 6 часов утра на праздничный намаз в молельной комнате на Улице Римского-Корсакова.

Сегодня же глава мусульманской общины Липецкой области Гусен Курбанов обратился к соверующим с приветственным словом:
«Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!   Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас и ваши семьи с наступающим священным праздником ИД аль-ФИТР (Ураза Байрам). Пусть Аллах примет наши посты, молитвы и все благие деяния, совершенные в месяце Рамадан, пусть так же блага, приобретенные нами в течение этого баракатного месяца, останутся с нами навсегда.   Давайте, воспользовавшись этим священным днем, все вместе попросим у Всевышнего Аллаха , чтобы Он не оставил не прощенным ни один наш грех, не облегченной – ни одну нашу тягость. О Аллах даруй нам блага этого мира и мира вечного, упаси нас от мучений ада...»

Община мусульман Липецкой области насчитывает более 15 тысяч приверженцев ислама. 

Фото: islamlipetsk.ru

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#Ураза Байрам

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