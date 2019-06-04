Общество

сегодня, 11:04

Для киосков и остановочных павильонов Липецка разрабатывается дизайн-код

30 832
#благоустройство
Для киосков и остановочных павильонов Липецка разрабатывается дизайн-код

В администрации Липецка создана рабочая группа под руководством вице-мэра Екатерины Белокопытовой. В нее вошли архитектор, предприниматели и представители городских департаментов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, липецкий архитектор Семён Стариков представил администрации и бизнес-сообществу варианты декоративных решений  для нестационарных торговых объектов. Ключевой идеей является использование единых правил декоративного оформления, которые могут несколько варьироваться в зависимости от района города. Возможно сохранение существующих конструкций, но внешний вид качественно изменится.

В центре города облик киосков предлагается формировать в классическом, «дворянском» стиле,  возвращая горожанам чувство уютного города. В зоне старых районов предлагается использовать стилистику модернизма. На новых районах упор будет на сочетание современности и комфорта. Киоски в отдаленных микрорайонах Сокола, ЛТЗ и НЛМК предлагается оформить в стиле хай-тек. При этом в каждом случае будет прослеживаться характерная липецкая тематика.

При обсуждении вопроса рекламных вывесок на витринах и фризах, начальником управления генплана Ларисой Кулаченковой было предложено разработать и внедрить использование стандартных символов для основных товаров и услуг. Они будут помогать горожанам быстро сориентироваться, где можно купить еду, напитки, цветы и так далее. Например, киоски с ремонтом обуви будут отмечены табличкой с туфелькой, а кофейни - с чашкой. Эту концепцию поддержали и архитектор, и предприниматели.

На встрече также было предложено разработать модульную систему типоразмеров для будущих объектов нестационарной торговли и оговорить некоторые ограничения по габаритам. Бизнес-сообщество поддержало эту идею. Также решено результаты работы вынести на обсуждение с сообществом липецких  архитекторов.

Результатом встречи стало доработанное техническое задание и переход к рабочему проектированию  дизайн-кода, а также  оформлению эскизов и примеров применения вырабатываемых общих правил.

- Всего в городе 1 122 киоска и  трансформация должна происходить по доступной стоимости для их владельцев. Диалог власти и бизнеса является нашей приоритетной задачей. Поэтому мы всегда проводим рабочие группы с участием предпринимателей, чтобы все предложения архитекторов были ими одобрены до внедрения, - прокомментировала Екатерина Белокопытова.

30 832
#благоустройство

Комментарии (30)

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гостья

3 минуты назад
а не пора ли узнать, чья фирма проектами с дизайнами и установкой этих суперостановок занимается. Что то часто у нас меняют остановки
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Светлана Григорова

4 минуты назад
Просто напомню тем, кто не в курсе: Белокопытова - дочка Загнойко (серого кардинала королёвской администрации). ВРИО отлично продолжает традиции липецкого кумовства.
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Парнокапытова-

5 минут назад
тупорылая овца. Бл.дь, зла не хватает. Засрали Загнойки и Кухаркины весь город.
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В поиске и посмотрите

5 минут назад
Самый умный: чем может удивить Магас
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Каждый год одно и то же.

6 минут назад
ЖКХ валится, новых рабочих мест нет, транспорт толком не ходит. Зато киоски всякие разрабатывают. Мэрские дауны.
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громотей

6 минут назад
"..киоски с ремонтом обуви будут отмечены табличкой с туфелькой, а кофейни - с чашкой." Почему с туфелькой? Что за женский шовинизм? Даешь табличку с сапогом! Это по-липецки!!!
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гость

7 минут назад
опять 25 причём от солнца эти остановки вообще не защищают , нажились неплохо на них !
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СТИЛЬ

11 минут назад
Хай-Так.
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Баба Нюра

13 минут назад
"Киоски в отдаленных микрорайонах Сокола, ЛТЗ и НЛМК предлагается оформить в стиле хай-тек". А по факту эти киоски будут в стиле "нехай так"
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Наталья

13 минут назад
Вот хорошо придумали. Надо с предпринимателей денег взять. То с киосками фрукты единую конструкцию выбрали, теперь опять через год киоск менять на новый. А кто будет заниматься подарком для новорожденного, который в 2019 году должны давать? Кто будет заниматься детскими площадками? Вот первоочередные задачи. Киоски вообще на остановках не нужны. Некоторые их них вообще нужно убрать,оставить Роспечать, мороженое, русский аппетит и всё.
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