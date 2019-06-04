Для киосков и остановочных павильонов Липецка разрабатывается дизайн-код

В администрации Липецка создана рабочая группа под руководством вице-мэра Екатерины Белокопытовой. В нее вошли архитектор, предприниматели и представители городских департаментов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, липецкий архитектор Семён Стариков представил администрации и бизнес-сообществу варианты декоративных решений для нестационарных торговых объектов. Ключевой идеей является использование единых правил декоративного оформления, которые могут несколько варьироваться в зависимости от района города. Возможно сохранение существующих конструкций, но внешний вид качественно изменится.



В центре города облик киосков предлагается формировать в классическом, «дворянском» стиле, возвращая горожанам чувство уютного города. В зоне старых районов предлагается использовать стилистику модернизма. На новых районах упор будет на сочетание современности и комфорта. Киоски в отдаленных микрорайонах Сокола, ЛТЗ и НЛМК предлагается оформить в стиле хай-тек. При этом в каждом случае будет прослеживаться характерная липецкая тематика.



При обсуждении вопроса рекламных вывесок на витринах и фризах, начальником управления генплана Ларисой Кулаченковой было предложено разработать и внедрить использование стандартных символов для основных товаров и услуг. Они будут помогать горожанам быстро сориентироваться, где можно купить еду, напитки, цветы и так далее. Например, киоски с ремонтом обуви будут отмечены табличкой с туфелькой, а кофейни - с чашкой. Эту концепцию поддержали и архитектор, и предприниматели.



На встрече также было предложено разработать модульную систему типоразмеров для будущих объектов нестационарной торговли и оговорить некоторые ограничения по габаритам. Бизнес-сообщество поддержало эту идею. Также решено результаты работы вынести на обсуждение с сообществом липецких архитекторов.



Результатом встречи стало доработанное техническое задание и переход к рабочему проектированию дизайн-кода, а также оформлению эскизов и примеров применения вырабатываемых общих правил.



- Всего в городе 1 122 киоска и трансформация должна происходить по доступной стоимости для их владельцев. Диалог власти и бизнеса является нашей приоритетной задачей. Поэтому мы всегда проводим рабочие группы с участием предпринимателей, чтобы все предложения архитекторов были ими одобрены до внедрения, - прокомментировала Екатерина Белокопытова.



