Происшествия

сегодня, 09:10

15-летний подросток погиб при столкновении мотоцикла с автобусом

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#авария #ДТП
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15-летний подросток погиб при столкновении мотоцикла с автобусом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погиб один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 июня в Данковском районе на десятом километре автодороги Данков – Ярославы – Барятино 53-летний водитель автобуса «ПАЗ», по предварительным причинам  при совершении маневра обгона, допустил столкновение с  движущимся впереди в попутном направлении мотоциклом «Stels» под управлением 15-летнего подростка.

В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла с различными травмами был доставлен в травматологическое отделение ГУЗ «Данковская МРБ», его 15-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда бригады «скорой медицинской».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции  на дорогах Липецкой области выявлено 1118 нарушений ПДД. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   


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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Полко́вник Са́ндерс

30 минут назад
если был хруст,значит ему ж...па
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Викторм

50 минут назад
Я так понимаю, водитель автобуса виноват? Или опять мотоциклист в слепую зону влез?
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Очень жаль

53 минуты назад
Что сам хруст не сдох!!! Зато пассажира своего угробил!
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Грамотеи

сегодня, 09:33
Автобуса с мотоциклом !!!
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