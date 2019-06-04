15-летний подросток погиб при столкновении мотоцикла с автобусом

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погиб один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 июня в Данковском районе на десятом километре автодороги Данков – Ярославы – Барятино 53-летний водитель автобуса «ПАЗ», по предварительным причинам при совершении маневра обгона, допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении мотоциклом «Stels» под управлением 15-летнего подростка.

В результате ДТП 15-летний водитель мотоцикла с различными травмами был доставлен в травматологическое отделение ГУЗ «Данковская МРБ», его 15-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда бригады «скорой медицинской».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1118 нарушений ПДД. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 949 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 15 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.