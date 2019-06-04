Происшествия

сегодня, 09:15

В Липецке мужчину убили ударом ножа в шею

23 3836
#убийство #труп
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В Липецке мужчину убили ударом ножа в шею

Труп вынесли из квартиры и «спрятали» на общем балконе дома.

Сегодня ночью в Липецке в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской произошло убийство.

Как стало известно GOROD48, группа людей, в числе которой была женщина, распивала спиртные напитки в квартире с дурной репутацией. Во время внезапно возникшей ссоры один из собутыльников схватил нож, воткнул клинок в шею и убил оппонента. Труп мужчины средних лет выпивохи решили спрятать на общем балконе площадки, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.

По следам волочения правоохранители сразу установили квартиру, откуда вынесли тело. В ней находилось двое – мужчина и спящая на окровавленном диване женщина. Они сразу попали в круг подозреваемых и были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. У следствия есть основание полагать, что к преступлению причастен задержанный мужчина. Обстоятельства и мотив убийства устанавливают сотрудники следственного отдела по Левобережному округу Липецка.

23 3836
#убийство #труп
1

Комментарии (24)

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Анна клишина адвокат

8 секунд назад
Я их вытащу йихху *
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Коммерсант

1 минуту назад
Уроженец Грузии продавал контрафактный алкоголь партиями на миллионы рублей. Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего уроженца Грузии, обвиняемого в торговле контрафактным алкоголем и даче взятки должностному лицу. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, обвиняемый купил алкогольные напитки с поддельными акцизными марками и продавал их под видом качественной водочной продукции крупными партиями на сумму почти 6 миллионов рублей в Пезенской области. В Липецке коммерсант попался во время полицейского рейда выявлявшего торговлю немаркированным алкоголем в киосках. Он предложил полицейскому взятку в 500 тысяч рублей. При передаче половины суммы взяткодатель был задержан.
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гость

3 минуты назад
Липчанка, посмотрите другие регионы , точно такая же картина , мы самоуничтожаемся со страшной силой !
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Олег Монгол

4 минуты назад
Синька до добра не доведёт! Сколько её литров? - миллионы! Всю не перепить!
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онуфрий

9 минут назад
слуги дьявола бродят по земле,жаждат крови
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666

10 минут назад
пашу шкета в петушинный куток)!!!
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липчанин

12 минут назад
щас ещё и условно дадут и не закроют
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филин

15 минут назад
Сейчас выходят те, кого посадили в 90-е лет на 20, кому удалось выжить
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Когда же

31 минуту назад
Люди перестанут убивать друг друга????Человек это зверь -"венец природы",этим он и опасен.
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Ку

35 минут назад
Запутенский электорат утилизируется.
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