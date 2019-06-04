В Липецке мужчину убили ударом ножа в шею

Труп вынесли из квартиры и «спрятали» на общем балконе дома.

Сегодня ночью в Липецке в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской произошло убийство.

Как стало известно GOROD48, группа людей, в числе которой была женщина, распивала спиртные напитки в квартире с дурной репутацией. Во время внезапно возникшей ссоры один из собутыльников схватил нож, воткнул клинок в шею и убил оппонента. Труп мужчины средних лет выпивохи решили спрятать на общем балконе площадки, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.

По следам волочения правоохранители сразу установили квартиру, откуда вынесли тело. В ней находилось двое – мужчина и спящая на окровавленном диване женщина. Они сразу попали в круг подозреваемых и были задержаны.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. У следствия есть основание полагать, что к преступлению причастен задержанный мужчина. Обстоятельства и мотив убийства устанавливают сотрудники следственного отдела по Левобережному округу Липецка.