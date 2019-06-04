Происшествия

50 минут назад

Три человека погибли в пожарах

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#пожар
Три человека погибли в пожарах
В Липецкой области огонь унес жизни трех человек - все погибли во время пожаров в частных домах.

В деревне Шовское Лебедянского района в собственном доме сгорел 32-летний мужчина. Еще один пожар с жертвами произошел в Становлянском районе. Здесь в деревне Подхорошее сгорел частный дом,  во время возгорания погибли 68-летний мужчина и 89-летняя женщина.
1 574
#пожар

Комментарии (1)

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Ольга

19 минут назад
Шовское - это село, а не деревня. Это малая родина святого Силуана Афонского.
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