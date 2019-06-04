Три человека погибли в пожарах

В Липецкой области огонь унес жизни трех человек - все погибли во время пожаров в частных домах.



В деревне Шовское Лебедянского района в собственном доме сгорел 32-летний мужчина. Еще один пожар с жертвами произошел в Становлянском районе. Здесь в деревне Подхорошее сгорел частный дом, во время возгорания погибли 68-летний мужчина и 89-летняя женщина.

