Происшествия

сегодня, 08:08

Липчанин на автобусе спровоцировал ДТП

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#дтп
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Липчанин на автобусе спровоцировал ДТП

Водитель не выдержал безопасную дистанцию

У дома №2 на улице Ленинградская  Воронежа 51-летний водитель рейсового микроавтобуса «Ивеко», следовавшего по маршруту Воронеж-Добринка, житель Липецкой области, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хендай Солярис», под управлением 57-летнего местного жителя и допустил с ним столкновение. Последний допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Деу-Матиз», под управлением 20-летней местной жительницы. А водитель «Деу-Матиз» допустил аналогичное столкновение с автомобилем «Киа-Рио», под управлением 32-летнего местного жителя.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.
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#дтп
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Комментарии (2)

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Трамвай

35 минут назад
Когда начнут проверять этих комментаторов? Набрали Джамшутов, которые правил не знают, пишут безобразно.
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Анна

49 минут назад
Когда начнут проверять эти автобусы,набрали Джамшутов которые правил не знают,водят безобразно
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