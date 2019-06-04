Липчанин на автобусе спровоцировал ДТП

Водитель не выдержал безопасную дистанцию

У дома №2 на улице Ленинградская Воронежа 51-летний водитель рейсового микроавтобуса «Ивеко», следовавшего по маршруту Воронеж-Добринка, житель Липецкой области, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хендай Солярис», под управлением 57-летнего местного жителя и допустил с ним столкновение. Последний допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Деу-Матиз», под управлением 20-летней местной жительницы. А водитель «Деу-Матиз» допустил аналогичное столкновение с автомобилем «Киа-Рио», под управлением 32-летнего местного жителя.



В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

