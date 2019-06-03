В Липецке наградили добровольцев-пожарных

Сегодня на территории Главного управления МЧС России по Липецкой области состоялось награждение добровольных пожарных дружин.

Торжественное мероприятие проходило в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект «Добровольная пожарная охрана 2019» осуществлялся Липецким областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на территории Данковского, Лебедянского и Усманского муниципальных районов Липецкой области.



В ходе реализации проекта 300 добровольных пожарных прошли курсы повышения квалификации. Практические навыки добровольные пожарные отработали совместно с пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Липецкой области.



На торжественном награждении присутствовал временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Трудно переоценить ту работу, которую вы делаете» – обратился он к добровольцам. Также на награждении присутствовали: начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Михаил Салфетников, председатель совета Липецкого областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Леонид Чурсин, главы администраций муниципальных образований и другие приглашенные гости.



За слаженную работу, умелые действия и активное участие в развитии добровольной пожарной охраны на территории Липецкой области добровольные пожарные дружины сельских поселений награждены почетными грамотами. Также десять добровольных пожарных дружин (50 комплектов одежды и снаряжения), которые продемонстрировали свои высокие профессиональные навыки в смотрах-конкурсах на «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны», получили комплекты летней и зимней форменной одежды, костюмы пожарного добровольца «Шанс» и прочее пожарное снаряжение.

