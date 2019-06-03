В названиях некоторых населенных пунктов Липецкой области поменяют буквы – «е» на «ё»

На 25 сессии Липецкого облсовета парламентарии внесли изменения в областной закон «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». Меняются границы сельских поселений Падовского и Ленинского сельсоветов в Липецком районе.

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Изначально в описании их границ были допущены неточности. Теперь же часть территории из Ленинского сельсовета возвращается в Падовский. В основном, это местность, на которой никто не проживает. Жители этих населённых пунктов не возражают против изменения границ.Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили законопроекты, которыми устраняются расхождения в наименованиях 23 населенных пунктов. Изменения коснутся сельских поселений в Воловском, Добровском, Долгоруковском, Лев-Толстовском, Задонском, Красниском, Становлянском и Тербунском районах. Названия приводятся в соответствие с Государственным каталогом географических названий. В основном меняется буква «е» на «ё», а прописные буквы на заглавные.Также, депутаты облсовета на сессии утвердили поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения». Урегулирован процесс упразднения населенных пунктов. Оно может производиться в случае отсутствия на территории недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам, а также земельных участков под строительство или ведение личного подсобного хозяйства, садоводничества или огородничества, сообщает пресс-служба областного Совета Липецкой области.