Общество

56 минут назад

В названиях некоторых населенных пунктов Липецкой области поменяют буквы – «е» на «ё»

14 689
#переименование #облсовет
В названиях некоторых населенных пунктов Липецкой области поменяют буквы – «е» на «ё»

На 25 сессии Липецкого облсовета парламентарии внесли изменения в областной закон «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». Меняются границы сельских поселений Падовского и Ленинского сельсоветов в Липецком районе.

Изначально в описании их границ были допущены неточности. Теперь же часть территории из Ленинского сельсовета возвращается в Падовский. В основном, это  местность, на которой никто не проживает. Жители этих населённых пунктов не возражают против изменения границ. 
  
Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили законопроекты, которыми устраняются расхождения в наименованиях 23 населенных пунктов. Изменения коснутся сельских поселений в Воловском, Добровском, Долгоруковском, Лев-Толстовском, Задонском, Красниском, Становлянском и Тербунском районах.  Названия приводятся в соответствие с Государственным каталогом географических названий. В  основном  меняется буква «е» на «ё», а прописные буквы на  заглавные.

Также, депутаты облсовета на сессии утвердили поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения».  Урегулирован процесс упразднения населенных пунктов. Оно может производиться в случае отсутствия на территории  недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам, а также земельных участков под строительство или ведение личного подсобного хозяйства, садоводничества или огородничества, сообщает пресс-служба областного Совета Липецкой области. 

Фото: goru.travel


14 689
#переименование #облсовет

Комментарии (14)

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100%

3 минуты назад
Ну все , последние проблемы в области решены. Теперь ЗАЖИВЕМ ))))))).
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Все через

5 минут назад
Сраку в пичужине
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Кроме как Xy на Xy менять

8 минут назад
Депутаты Едирасты больше не Xy. не могут
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Алексей

11 минут назад
Липёцк!!!!
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В соответствии с тербунским говором

11 минут назад
Нужно поменять Г на Х.
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самое главное

11 минут назад
"Урегулирован процесс упразднения населенных пунктов" - их всЁ меньше.
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Оба на

13 минут назад
Прошу прощения. Теперь будет Ёба на...
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Остап Бендер

22 минуты назад
Вот и правильно. А Липецк давно пора в Нью-Москву переименовать. Могу это через контору "Клювы и Перья" провернуть. Кто хочет в зиц-председатели - милости просим!!!
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Губерния

28 минут назад
гость, нет, я маразм комментирую. На фига и главное кому это нужно?
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гость

32 минуты назад
Губерния, опять маразм пишешь?
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