В Липецке прошло грандиозное матч-шоу с участием Елены Темниковой

Яркий праздник спорта никого не оставил равнодушными.

2 июня за победу ФК "Металлург" над обнинским "Квантом" в Липецке болели певица Елена Темникова, длинноногие девушки-модели с бодиартом в клубных красно-чёрных цветах и даже...Сергей Есенин! С такой мощной поддержкой в заключительном туре липецкий «Металлург» обыграл соперника со счётом 5:1 и впервые за долгое время завоевал «бронзовые» медали группы «Центр». И если такого результата сезона Липецк ждал больше десятилетия, то сопровождающее завершающий матч большое спортивно-музыкальное событие - так называемое матч-шоу - и вовсе состоялось впервые за всю футбольную историю нашего города.Матч-шоу - это совершенно новый формат спортивного праздника, призванный дать мощный толчок развитию местного футбольного клуба. Задолго до начала матча - с 15:00 окрестности стадиона "Металлург" и пешеходная зона между улицами Первомайская и Советская превратились в масштабную фестивальную площадку с множеством точек активностей, на которых практически любой мог найти развлечение по душе.Так, спортивный центр «Y.E.S Кроссфит» провёл для липчан открытую тренировку. Центральная библиотечная система Липецка в лице Центральной городской библиотеки имени Сергея Есенина представила выставку книг о мировом и липецком футболе. Здесь же можно было поучаствовать в футбольной викторине, подержать в руках мяч с автографами футболистов и получить логины и пароли для бесплатного доступа к популярным электронным библиотечным ресурсам. А настоящей изюминкой экспозиции стал картонный Сергей Есенин в шарфе болельщика липецкого "Металлурга".По соседству с библиотечной выставкой - брутальные байкеры из Липецкого отделения клуба "Русские мотоциклисты" и их железные кони. По словам президента клуба байкеров Виталия Руденко, липецкие мотоциклисты всегда болеют за ФК "Металлург", поэтому охотно поддержали праздник: устроили небольшой пробег - сначала по городу до стадиона, а потом и по периметру футбольного поля, организовали выставку, на которой было представлено 11 мотоциклов "БМВ", "Ямаха", "Хонда", "Кавасаки". Что примечательно - в акции приняли участие и мотоледи.Центр циркового искусства "Ника" показал в фан-зоне яркие акробатические и жонглёрские номера c хулахупами и кеглями. А ещё на "препати" матча можно было потанцевать вместе с шоу "Экшен", поиграть в монофутбол, попрыгать на батуте, вдоволь напиться молочного коктейля, сделать весёлые снимки в фотобудке, познакомиться с интерактивными проектами центра "Кванториум". И всё это - совершенно бесплатно!Уличный квант-музей включал в себя несколько локаций, посвящённых определённым законам физики, логики, математики и акустики. Здесь же можно было прогуляться по знаковым местам региона с помощью краеведческого 3D-навигатора "Живые открытки" и посмотреть, как играют в футбол...роботы. Да что там посмотреть - даже поучаствовать в этом увлекательном процессе!Уже на стадионе яркий праздник спорта продолжился. Липчане пускали волну и делали массовое селфи с ди-джеем и радиоведущим Артуром Крузо, получали положительные эмоции от выступлений коллектива танцевальной школы "Демос" и группы "Ливерпуль". А хедлайнером грандиозной футбольной вечеринки стала российская певица и автор песен, бывшая участница группы Serebro и музыкального шоу "Фабрика звёзд", бронзовый призёр конкурса песни "Евровидение-2007" в Хельсинки Лена Темникова.Такого матч-шоу Липецк ещё не видел, а ведь его уже собираются сделать доброй футбольной традицией. За сезон ФК "Металлург" проводит 12-13 домашних матчей, и теперь к каждому из них планируют тщательно готовиться не только со спортивной стороны. Матч-шоу - это совершенно новый для нашего города вид досуга для всей семьи, который позволяет относительно недорого - в среднем за 500-600 рублей (а вообще цена билета на Темникову не превышала 800 рублей) не только посмотреть матч, но и посетить грандиозное культурное событие. При этом ФК "Металлург" оставил для любителей футбола возможность посмотреть только матч без шоу с северной трибуны, куда не доходит картинка и звук, по обычной цене в 100 рублей. А детей, которых можно посадить на колени, вообще пускали на матч-шоу бесплатно.- При подготовке к матч-шоу мы провели колоссальную работу, хотя само решение об организации подобного мероприятия было принято спонтанно, - рассказала GOROD48 начальник коммерческого отдела АНО ФК "Металлург" Инна Коровина. - Основная цель - пробуждение у липчан интереса к футбольным матчам и к спорту вообще. Чем завлечь публику на футбол? Конечно, нужно играть на лигу выше, но пока такой возможности нет, нужно искать другие пути. Опыта организации событий уровня прошедшего матч-шоу с участием Елены Темниковой у нашего клуба не было. Вообще, первоначально мы рассматривали список из 20 артистов, но остановились на Темниковой, поскольку решили выбрать звезду, которая ориентирована на самую широкую аудиторию. Её аудитория - от 14 лет до 45 и выше: Елена Темникова работает в модном жанре deep house, но слушают её не только подростки - она и сама теперь молодая мама. Но концерт звезды - не самоцель, наше событие носит большой пропагандистский эффект, оно направлено на популяризацию спорта. Ведь многие люди вообще впервые попали на стадион: пока шли продажи билетов, нам ни раз звонили и спрашивали, где он находится. Многие не знали, что в прошлом году ко Дню города и Чемпионату мира по футболу стадион был реконструирован, появились новая гостевая трибуна, фасад в стиле "птичий клюв", поле, оснащенное системами полива и подогрева. Сейчас обновленный стадион может разместить порядка 11 тысяч зрителей. Но, к сожалению, пока ажиотажа у наших касс нет, и возрождать интерес к футболу очень тяжело.При подготовке к матч-шоу ФК "Металлург" оптимизировал возможность покупки билетов, заключив соглашения с сайтами-билетными операторами kassir.ru и kassy.ru. Дистанционные продажи билетов позволили липчанам заранее запланировать места и бюджет своего отдыха, выбрать любой сектор и трибуну. Для электронных билетов была обеспечена отдельная пропускная система по QR-кодам. Проход на стадион был поделен на несколько потоков: для тех, кто просто на футбол, для тех, кто на матч-шоу и для тех, кто по электронным билетам. На матче дежурили более 60 волонтёров, которые помогали "новичкам" легко сориентироваться на стадионе и решить любой навигационный вопрос.Организаторам спортивного праздника пришлось столкнуться со многими сложностями: у Елены Темниковой серьезный технический райдер, а на открытой площадке - стадионе было достаточно проблематично установить музыкальное и световое оборудование. В результате приняли решение установить сцену-подиум по центру поля. Но всё равно оформление концерта оказалось настолько сложным, что все спецэффекты были направлены только на одну восточную трибуну. Именно технические сложности не позволили Елене Темниковой дать полноценный концерт - по условиям договора певица исполнила на стадионе всего несколько песен. Определённые опасения вызвал и прогноз погоды: но, к счастью, небольшой дождь не распугал липчан и артистов.- Попытка совместить футбол и концерт - это некая авантюра, но нам эта авантюра удалась! - отметила Инна Коровина. - На матч-шоу было много тех, кто раньше не любил и не смотрел футбол, а теперь взглянул на него и вообще на спортивные мероприятия по-новому - как на время досуга, отличную возможность в выходной день всей семьёй провести время с пользой и на свежем воздухе, да ещё и по демократичной цене! Ну и главная наша задача - это привлечь внимание липчан к футбольной команде, которая сейчас как никогда заслуживает этого и нуждается в нашей поддержке. Ведь подъем уровня результативности тоже во многом зависит от поддержки со стороны болельщиков. Мы же со своей стороны не планируем останавливаться на достигнутом и приглашаем к участию в наших праздниках всевозможных партнёров.