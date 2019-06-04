Бизнес

сегодня, 08:00

В Липецке активно ведётся работа по благоустройству Баханова Сада…

785
1
В Липецке активно ведётся работа по благоустройству Баханова Сада…

Не секрет, что местные власти стали обращать больше внимания на благоустройство нашего Города. Но не только власти готовы вкладывать в красоту Липецка!

Так к работе по преображению «Быханова Сада» причастен и Липецкий застройщик АО СЗ Ремстройсервис.

image003.png

Выход из ЖК Континент первой и второй очереди сделан из специальной тротуарной доски, установлены красивые кованные лавочки, освещение, высажен газон и сделан ландшафтный дизайн – это первые шаги к новому современному всеми любимому парку «Быханов сад»

image005.png

Также это место украсил новый дом – жилой комплекс Континент, который торжественно встретил своих постояльцев в пятницу 31 мая. Люди собрались, чтобы получить ключи от своих новых квартир.

Жилой комплекс Континент на данный момент самый стильный проект от АО СЗ Ремстройсервис! Над этим проектом работали не только архитекторы, но и дизайнеры.

Входная группа и каждый этаж выполнен по дизайн проекту.

Закрытая охраняемая территория комплекса, домофоны с многочисленными функциями дополняют это спокойствием и уверенностью.

image007.png

image009.png
 

Интересный факт, в этом доме продана квартира которая входила в ТОП 10 самых дорогих квартир в России - это пентхаус площадью 290 м2.

Данная информация была взята из исследования федерального портала недвижимости Циан.

В этом доме еще остались квартиры, которые Вы можете купить по выгодной цене. Подробности можно узнать по телефону 51-63-93

Или в социальных сетях https://vk.com/zaoremstroyservis https://www.instagram.com/rem_stroy_servis

Застройщик АО СЗ «Ремстройсервис». Проектная декларация на сайте www.rss48.ru

image011.jpg

image013.jpg

"PR"

785
1

Еще в рубрике

Липчан приглашают на грандиозный музыкальный фестиваль
Липчан приглашают на грандиозный музыкальный фестиваль

вчера, 12:48

Бизнес
Аграрии Липецкой области стали чаще приобретать технику в лизинг
Аграрии Липецкой области стали чаще приобретать технику в лизинг

вчера, 08:00

Бизнес
ГЛОБУС ГРУПП попала в Национальный реестр лучших организаций строительной индустрии России
21
ГЛОБУС ГРУПП попала в Национальный реестр лучших организаций строительной индустрии России

31.05.2019 09:00

Бизнес
Развитию Липецкой области препятствуют долги управляющих компаний за электричество
Развитию Липецкой области препятствуют долги управляющих компаний за электричество

30.05.2019 09:00

Бизнес
Индивидуальный инвестиционный счет: государственная поддержка и большие возможности
Индивидуальный инвестиционный счет: государственная поддержка и большие возможности

29.05.2019 09:00

Бизнес
Прекрасный альянс: спорт и Липецкое мороженое. Итоги прошедшего полумарафона
#АО «Липецкий хладокомбинат»
Прекрасный альянс: спорт и Липецкое мороженое. Итоги прошедшего полумарафона

28.05.2019 10:00

Бизнес