В Липецке активно ведётся работа по благоустройству Баханова Сада…

Не секрет, что местные власти стали обращать больше внимания на благоустройство нашего Города. Но не только власти готовы вкладывать в красоту Липецка!

Так к работе по преображению «Быханова Сада» причастен и Липецкий застройщик АО СЗ Ремстройсервис.





Выход из ЖК Континент первой и второй очереди сделан из специальной тротуарной доски, установлены красивые кованные лавочки, освещение, высажен газон и сделан ландшафтный дизайн – это первые шаги к новому современному всеми любимому парку «Быханов сад»

Также это место украсил новый дом – жилой комплекс Континент, который торжественно встретил своих постояльцев в пятницу 31 мая. Люди собрались, чтобы получить ключи от своих новых квартир.

Жилой комплекс Континент на данный момент самый стильный проект от АО СЗ Ремстройсервис! Над этим проектом работали не только архитекторы, но и дизайнеры.

Входная группа и каждый этаж выполнен по дизайн проекту.

Закрытая охраняемая территория комплекса, домофоны с многочисленными функциями дополняют это спокойствием и уверенностью.





Интересный факт, в этом доме продана квартира которая входила в ТОП 10 самых дорогих квартир в России - это пентхаус площадью 290 м2.

Данная информация была взята из исследования федерального портала недвижимости Циан .

В этом доме еще остались квартиры, которые Вы можете купить по выгодной цене. Подробности можно узнать по телефону 51-63-93

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Застройщик АО СЗ «Ремстройсервис». Проектная декларация на сайте www.rss48.ru

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