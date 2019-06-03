Общество

10 минут назад

Ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев стал самым богатым среди коллег

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#доходы #декларация
Ректор ЛГТУ Анатолий Погодаев стал самым богатым среди коллег

Госуниверситеты Липецкой области представили данные о доходах ректоров за 2018 год. 

Экс-ректор Липецкого государственного технического университета Анатолий Погодаев стал самым богатым среди своих коллег. За прошлый год его доход составил 3 млн. 799,1 тыс. рублей. В его собственности также находятся квартира и автомобиль КИА QLE. Супруга ректора заработала 1 млн. 345,5 тыс. рублей — кроме того, она владеет земельным участком и садовым домиком.

Чуть меньше заработала в прошлом году ректор Елецкого государственного университета им. Бунина Евгения Герасимова — 3 млн. 133,1 тыс. рублей. В собственности у нее находятся квартира и доля квартиры. Доход супруга Евгении Герасимовой — 163,9 тыс. рублей, однако в его собственности автомобиль Ниссан, два земельных участка, гараж, квартира и жилой дом. 

Наименьший доход оказался у ректора Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова Тян-Шанского Нины Фединой. Она заработала за год 2 млн. 126,8 тыс. рублей. Ее супруг задекларировал 3 млн. 379,4 тыс. рублей. У обоих имеется по автомобилю: Мерседес GLK — у Нины Фединой и Тойота-Лексус у супруга, кроме того, в их совместной собственности земельный участок, жилой дом и квартира. 

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#доходы #декларация

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